Hoće li se Đoković izjednačiti s Nadalom? Evo gdje gledati finale Australian Opena...

Nikada nećemo dobiti jedinstveni odgovor na pitanje tko je najveći tenisač svih vremena. To je vječno pitanje oko kojeg će se godinama voditi bitke i rasprave. No, za mnoge, ima jedna stavka koja pobija sve i daje reference za ovu prestižnu titulu. Vječna lista je ljestvica osvojenih Grand Slam turnira, nečeg najvećeg i iznad svega u tenisu. Rafael Nadal je najbolji s 22 osvojene titule, no od sutra bi mogao dobiti društvo na broju jedan.

Novak Đoković s nevjerojatnom lakoćom i dominacijom je prošetao do finala Australian Opena. U nedjelju od 9.30 po hrvatskom vremenu, uz prijenos na Eurosportu, borit će se za 22. Grand Slam naslov i jubilarni deseti u Australiji protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa. Prije godinu dana je bio spriječen zbog korona virusa, prošle godine je osvojio 'samo' Wimbledon, dok ga na US Openu nije bilo. Ipak, Nadal nije uspio napraviti veću prednost.

Foto: JAIMI JOY

Zbog propuštena dva Grand Slam turnira i nekoliko Mastersa, Đoković je izgubio jako puno bodova na ATP ljestvici i pao je na tek šesto mjesto. Godinama nije bio tako loše plasiran, no njemu to ionako više ništa ne znači. Srušio je rekord po broju najviše tjedana provedenih na broju jedan, a prioritet do kraja karijere mu je osvojiti što više Grand Slamova i upisati se u povijest kao najbolji tenisač. Ovaj put ima priliku izjednačiti se s Nadalom, vječnim suparnikom, a onda, tko zna, baš na njegovom Roland Garrosu i izbiti sam na vrh.

Foto: HANNAH MCKAY

S druge strane mreže stajat će mu Stefanos Tsitsipas. Tenisač koji je godinama u teniskom vrhu, jedan od najboljih na svijetu, ali kada dođu veliki turniri, često zakaže. Ipak, pomor favorita na ovome turniru olakšao mu je posao i otvorio put ka finalu gdje ga čeka velikan svjetskog tenisa. Bit će mu to drugo finale Grand Slama u karijeri, prvo je izgubio prije dvije godine na Roland Garrosu od, pogađate, Đokovića. Nitko u Australiji nije uspio zagorčati život Novaku, nevjerojatno dominantno i moćno je prošetao do finala, no nije Tsitsipas bez razloga ovdje. S razlogom se nada prvom naslovu, no morat će odigrati iznad svojih mogućnosti da sruši jednog od najvećih.

Za koga god navijali, ne postoji bolji način za započeti nedjelju nego uz spektakl iz Australije.

