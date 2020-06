'Hoćemo na utakmicu? Ne. Sad moramo u borbu protiv rasizma'

"Ja sam protiv odlaska u Orlando. Tu mi nešto smrdi... Protiv sam sustavnog rasizma i spreman sam se odreći svega što imam za društvene reforme", citiran je Irving

<p>Zvijezda Brooklyn Netsa <strong>Kyrie Irving </strong>se prema navodima više američkih medija usprotivio predloženom planu nastavka NBA sezone te je na video konferenciji na kojoj je sudjelovalo više od 80 košarkaša čak predložio bojkot ostatka sezone u znak prosvjeda protiv rasizma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Neredi u SAD-u</p><p>Na video konferenciji igrača nije sudjelovala najveća košarkaška zvijezda današnjice <strong>LeBron James</strong>, pa je u njegovu odsustvu glavnu riječ, izgleda, preuzeo njegov bivši suigrač iz Cleveland Cavaliersa Irving s kojim je 2016. godine osvojio naslov NBA prvaka.</p><p>- Ja sam protiv odlaska u Orlando. Tu mi nešto smrdi... Protiv sam sustavnog rasizma i spreman sam se odreći svega što imam za društvene reforme - citiran je Irving na internetskoj stranici theathletic.com.</p><p>Reporter stranice Yahoo.com ipak je napisao kako je Irving dodao da će podržati igrače ukoliko ipak odluče nastaviti sezonu prema planu vodstva lige prema kojemu će se 22 momčadi okupiti u Disney Worldu i na jednom mjestu odigrati ostatak ligaškog dijela sezone i čitavo doigravanje.</p><h2>Reforme u društvu</h2><p>Video konferencija igrača trajala je oko dva sata, no glavna tema nisu bili uvjeti koje će igrače dočekati u Orlandu već poziv na reforme u društvu.</p><p>- Iako su igrači apsolutno zabrinuti zbog COVID-a i tema o njihovoj zaštiti je bila vitalni dio razgovora, glavna je tema bila rasna nejednakost - objavio je Turner Sports, dok je cijenjeni ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski citirao neimenovanog, ali "vrlo cijenjenog" igrača koji mu je kazao:</p><p>- Kada jednom počnemo igrati košarku, glavna tema vijesti više neće biti sustavni rasizam nego što je tko učinio u utakmici protekle večeri. Ključni je trenutak da možemo našu igru stopiti s utjecajem na ono što se događa u našoj zajednici. Pitamo se međusobno: 'Gdje i kako možemo napraviti najveću promjenu?' Važan dio rasprave je bilo i mentalno zdravlje igrača i kako se nositi sa svime time.</p><h2>Veća sloboda kretanja</h2><p>Prema Bleacher Reportu, mnogi igrači ne žele nastaviti sezonu na jednom mjestu jer "žele veću slobodu kretanja".</p><p>Prema planu kojega je prošloga tjedna usvojilo vodstvo lige, NBA sezona bi se trebala nastaviti 31. srpnja u Orlandu. Doigravanje bi počelo u istom gradu 17. kolovoza, veliki finale bi trebao početi 30. rujna i trajati najkasnije do 12. listopada. Klubovi bi prije nastavka sezone prekinute 11. ožujka zbog izbijanja pandemije koronavirusa trebali održati i trening-kampove također na Floridi od 9. do 29. srpnja.</p><p>Tijekom stanke u NBA ligi 25. svibnja u Minneapolisu je smrtno stradao tamnoputi Amerikanac George Floyd kao žrtva policijske brutalnosti što je za posljedicu imalo velike prosvjede protiv rasne nejednakosti diljem SAD-a koji su se proširili i na ostatak svijeta i osnivanje pokreta "Crni životi vrijede".</p>