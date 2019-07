'Hoćete li ga kazniti? Igram za stotine tisuća $, a on ovo sudi'

Kad god se Nick Kyrgios pojavi na terenu, napravi šou. Bilo je tako i u prvom kolu Wimbledona u meču u kojemu je sa 7:6 (4), 3:6, 7:6 (10), 0:6 i 6:1 pobijedio Jordana Thompsona. Kyrgios je protiv sunarodnjaka igrao čak tri sata i 33 minute, a osim što je spašavao sve i svašta - čak sedam od 14 protivnikovih break lopti, Nick je ponovno nizao i ispade.

Najžešće je bilo krajem trećeg seta kada je poludio nakon odluke linijskog suca. On je, naime, nakon jednog njegovog udarca viknuo aut. Australac je zatražio provjeru koja je pokazala da je lopta pala u teren, a onda je krenuo vikati na glavnog suca:

- Hoće li ga netko sad kazniti? Ja ovdje igram za stotine tisuća dolara, a on dosudi takav aut?! Probudite se!"

Nije to bio njegov prvi ispad u meču. U prvom setu je nizao promašaje pokušavajući udariti lopticu kroz noge, u drugom se bacao po travi nakon promašaja, smijao se,... Na kraju je sve začinio optuživši fotografkinju da je preglasna i da joj je kamera - prevelika.

- Žena doslovno razgovara. To nije glupo, ali je glupo to koliko je glasna. Nitko joj ne brani da razgovara, ali da sam ja na njezinom mjestu rekao bih si: Bit ću malo tiša! A donijela je sa sobom kameru veličine mojeg reketa! - žalio se Australac.

No, that is not a picture of a player who's injured. That is just Nick Kyrgios - who dived for a volley, missed it, and then lay motionless in that position for about 10 seconds. Let's just say the Kyrgios Show has (literally) hit the ground running. #Wimbledon2019 #kyrgios pic.twitter.com/Wk4KGxQ7tf