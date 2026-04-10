BAJKA IZ ZIBELA

Hokej je opet ‘in’: KHL Sisak je ove sezone probudio cijeli grad

Piše Luka Tunjić,
Hokej je opet ‘in’: KHL Sisak je ove sezone probudio cijeli grad
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

U zemlji u kojoj je hokej godinama bio u sjeni popularnijih sportova, Sisak danas stoji kao primjer da se i u takvim okolnostima može izgraditi ozbiljna, zdrava i dugoročno održiva sportska priča

Admiral

‘Sisak, Sisak’, orilo se Zibelom tijekom odlučujuće utakmice polufinala Alpske lige u hokeju na ledu. “Vitezovi” su, nažalost, izgubili 3-2 od Merana pred domaćom publikom i ostali bez plasmana u povijesno finale protiv talijanske Gherdëine. No koliko god bilo teško prihvatiti poraz na korak do velikog uspjeha, u Sisku su svjesni da je iza njih sezona u kojoj su dodatno pomaknuli vlastite granice i učvrstili temelje za ono što dolazi.

Sve se počelo mijenjati 2018. godine, kada je dugogodišnja tradicija dobila konkretnu infrastrukturu izgradnjom ledene dvorane Zibel na mjestu na kojem su Siščani desetljećima klizali na otvorenom. Projekt je tada stajao oko 34 milijuna kuna, odnosno približno 4,5 milijuna eura, što danas, u kontekstu inflacije i rasta cijena građevinskih radova, djeluje kao iznimno racionalna investicija. Usporedbe radi, obnova Doma sportova u Zagrebu, najavljena 2024., procjenjuje se na višestruko veći iznos (od otprilike 70 milijuna eura za obnovu Ledene dvorane te dvorana 3 i 4) i još uvijek nije privedena kraju.

Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Hokej na ledu u Hrvatskoj nikada nije bio među najraširenijim sportovima, osobito u usporedbi s nogometom, rukometom, košarkom ili vaterpolom. Dodatni udarac popularnosti bio je financijski slom Medveščaka, nekadašnjeg simbola domaćeg hokeja i kluba koji je godinama igrao u KHL-u i punio Arenu Zagreb. No Siščani su svjesni svojih okvira, i upravo unutar njih grade stabilnu i održivu sportsku priču, bez velikih obećanja, ali s jasnim smjerom.

KHL Sisak ovu će sezonu završiti u financijskom plusu, nakon zahtjevne i turbulentne prošle godine. Glavni sponzor kluba je Delta MM Steelix, tvrtka u vlasništvu oca jednog od ključnih ljudi kluba, Gorana, a u Sisku otvoreno priznaju da su u prethodnoj sezoni mnogo toga učili “u hodu”. Hokejaši su autobusom prošli više od 20.000 kilometara, balansirajući obaveze u Alpskoj ligi i domaćem prvenstvu, koje su osvojili tri puta u posljednje četiri sezone. Kako bi rasteretili prvu momčad, ove su godine značajniju ulogu u prvenstvu Hrvatske preuzeli juniori.

Posebno ohrabruje interes najmlađih. U školi klizanja i hokeja KHL Siska trenira više od 80 djece, a na utakmicama doigravanja jasno se vidi koliko je baza proširena, na tribinama su često podjednako zastupljeni djeca i odrasli, a sve je više i djevojčica koje pokazuju interes za sport. Za razliku od prijašnjih generacija, današnja djeca imaju priliku trenirati u kvalitetnim i sigurnim uvjetima, u modernoj dvorani koja omogućuje kontinuiran razvoj tijekom cijele godine.

Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

U klubu zato ne planiraju stati na ovome. Već se radi na novim projektima, proširenju svlačionica, dodatnim sadržajima za igrače, uređenju prostorije za videoanalizu te izgradnji teretane koja bi dodatno podigla razinu pripreme i profesionalizacije cijelog sustava. Cilj je dugoročno stabilizirati klub i stvoriti uvjete u kojima će Sisak redovito konkurirati na višoj razini. Istaknimo kako svi u klubu, osim trenera i igrača, rade kao volonteri.

Pred Siščanima je još finale prvenstva Hrvatske protiv KHL Zagreba, a nakon toga spuštaju zastor na sezonu u kojoj su se usudili sanjati i u kojoj su pokazali da pripadaju ovom društvu. U zemlji u kojoj je hokej godinama bio u sjeni popularnijih sportova, Sisak danas stoji kao primjer da se i u takvim okolnostima može izgraditi ozbiljna, zdrava i dugoročno održiva sportska priča... Kada za to postoji vizija, rad i zajedništvo.

Komentari 2
