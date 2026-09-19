Hokejaši Siska pobjedom otvorili novu sezonu Alpske lige

Hokejaši Siska pobjedom protiv slovenskih Jesenica 3-2 (0-1, 2-0, 1-1) pred punim tribinama Ledene dvorane Zibel otvorili su u subotu novu sezonu Alpske lige. Mnoštvo sisačkih ljubitelja hokeja koji su s nestrpljenjem očekivali početak treće sezone sudjelovanja Vitezova u renomiranoj ligi s klubovima iz Italije, Austrije i Slovenije stvorilo je odličan ambijent od samog početka.

Nakon tvrdih uvodnih desetak minuta s nekoliko prilika s obje strane, prve su povele Jesenice u situaciji s igračem više. Erik Svetina ostao je sam na širokom prostoru i preciznim udarcem zabio u gornji lijevi kut. Sisak svoj powerplay nije iskoristio pred sam kraj trećine tako da je taj period završio vodstvom slavnog slovenskog kluba rezultatom 1-0. Bila je to većinom čvrsta trećina, s blagom dominacijom Jeseničana koji su uputili i više udaraca na gol, a prevagnuo je iskorišteni igrač više.

Odmah na početku druge trećine gostujući branič mora na klupu za kažnjene igrače, što Vitezovi koriste i poravnavaju na 1-1 golom Tjaša Lesničara koji zabija svom bivšem klubu. Pred kraj trećine nova velika prilika za Sisak. Tom Sojer dobiva dvostruko isključenje (2 plus 2 minute), a Siščani četiri minute da ga pokušaju iskoristiti. I tek što je isteklo tri minute prije kraja trećine uspjevaju doći do vodstva udarcem iz blizine Nejca Brusa na dodavanje Karla Marinkovića.

Bila je to odlična trećina za Sisak koji kao da je posložio redove i uigrao petorke što je rezultiralo smislenijim akcijama i velikim brojem udaraca prema sjajnom vrataru Jesenica, 21-godišnjem Jonu Dukariču od kojih su dva završila iza njegovih leđa.

U posljednjem dijelu utakmice hladan tuš za Jesenice već u prvoj minuti. Sisak odigrava odličnu kontru dva na jedan. Zabio je Anthony Tabak, na asistenciju Toiva Laaksonena i odveo momčad sa Zibela na 3-1. Jesenice bacaju sve karte na napad i opsjedaju gol domaćih na kojem je bio odličan vratar Vilim Rosandić, ali je ipak kapitulirao osam minuta prije kraja. Svladao ga je veteran Robert Sabolič, slovenski reprezentativac s iskustvom igranja u KHL-u, DEL-u, češkoj prvoj ligi, iskoristivši situaciju s igračem više.

Bio je to motiv više za goste da dodatno pritisnu, ali Sisak je uspješno odolijevao napadima i uspio ostvariti teško izvojevanu pobjedu pred vjernim sisačkim navijačima.