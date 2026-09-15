Hokejaši Siska s nikad većim ambicijama ulaze u sezonu! Jedan rekord su već srušili...

U subotu kreće novo izdanje Alpske hokejaške lige, a hrvatski adut opet će biti KHL Sisak. Naš klub je u ovoj ligi debitirao prije dvije godine, a već sad ima status jednog od najvećih favorita za naslov prvaka nakon povijesne prošle sezone.

Sisak ju je završio na trećem mjestu regularnog dijela, potom izbacio talijansku Cortinu u četvrtfinalu i prvi put u povijesti kluba stigao do polufinala. Ondje je nakon sedam odigranih utakmica bolji bio Merano, dok je Sisak paralelno na domaćem terenu osvojio i četvrti naslov prvaka Hrvatske.

Sisak: 5.utakmica 1/4 finala Alpske hokejaške lige KHL Sisak - S.G.Cortina Hafro | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Uz sportske rezultate, klub je zabilježio i rekordan interes publike. U polufinalnoj seriji Zibel je ugostio 2727 gledatelja, a ulaznice za odlučujuću sedmu utakmicu bile su rasprodane. Taj se trend nastavio i uoči nove sezone: tijekom ljeta prodano je preko 500 sezonskih ulaznica, što je apsolutni rekord u povijesti kluba.

Na klupi ostaje provjerena postava, momčad i dalje vodi Josh Siembida, uz Davida Andersona kao pomoćnog trenera i trenera golmana. U igračkom kadru zadržani su nositelji prošlosezonske igre, poput Vite Idžana (25 golova, 53 boda) i Marijusa Dumčiusa (20 golova, 47 bodova), dok su vratarsku poziciju osigurali Vilim Rosandić, s odličnih 92 posto obrana u prošloj sezoni, i Vito Nikolić.

Sisak: 5.utakmica 1/4 finala Alpske hokejaške lige KHL Sisak - S.G.Cortina Hafro | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sastav su tijekom ljeta pojačali braniči hrvatskih korijena Lucas Perić i Luke Dragušica, dok će napad činiti Nicholas Domitrović, Toivo Laaksonen i Anthony Tabak. Klubu su se pridružili i Bruno Zovko te vratar Mika Andrić.

Liga i ove sezone broji 13 klubova, a svaka momčad odigrat će 36 utakmica regularnog dijela, 18 kod kuće i 18 u gostima. Sisak je jedini hrvatski predstavnik, a još se natječu klubovi iz Austrije, Italije i Slovenije.

Sisčani sezonu otvaraju klasikom protiv slovenskih Jesenica, u subotu od 19.30 na Zibelu. Prošlogodišnji međusobni omjer bio je izjednačen, Sisak je kod kuće slavio 4-1, dok su Jesenice bile bolje u obje utakmice u Sloveniji.

Foto: KHL Sisak

Nakon dvije sezone u kojima je od debitanta narastao do polufinalista, KHL Sisak sada ima zadatak potvrditi kontinuitet, uz iskusniju momčad, pojačanja i publiku koja mu je prošle zime dala snažnu podršku.