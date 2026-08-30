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REYNOLDS LOVI HRVATA

Holivudska zvijezda želi Tonija Fruka! Klub cilja na Premier ligu

Piše Ivan Kužela,
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Holivudska zvijezda želi Tonija Fruka! Klub cilja na Premier ligu
Susret Rijeke i Istre u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Toni Fruk je na izlaznim vratima Rijeke; Wrexham se pojavio niotkud kao nova moguća destinacija za hrvatskog reprezentativca

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Toni Fruk (25) će do kraja prijelaznog roka najvjerojatnije napustiti Rijeku. Za hrvatskog reprezentativca zainteresiran je engleski drugoligaš Wrexham, koji prema pisanju Football Insidera traži novo rješenje u ofenzivnom dijelu momčadi. Fruk je među igračima koje velški klub razmatra za poziciju ofenzivnog veznjaka, ali sat otkucava i prijelazni rok u Engleskoj završava 1. rujna.

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Toni Fruk pleše na svadbi VIDEO
Toni Fruk pleše na svadbi | Video: 24sata/Instagram

Fruk je prošle sezone sezone bio jedan od najproduktivnijih igrača Rijeke. U svim natjecanjima zabio je 19 pogodaka, a sudjelovao je i u europskim nastupima kluba, uključujući kvalifikacije za Ligu prvaka i Europsku ligu te utakmice Konferencijske lige.

Dobro je otvorio i aktualnu sezonu. U prva tri prvenstvena nastupa upisao je pogodak i asistenciju, nakon čega se njegovo ime ponovno pojavilo na popisu klubova koji prate njegove igre. Za Fruka su zainteresirani i pojedini klubovi iz Serie A, ali bez konkretnog poteza.

Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi
Rijeka: Rijeka i Midtjylland sastali se u UEFA Konferencijskoj ligi | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Wrexham je posljednjih godina u usponu, a klub od 2020. godine vode holivudski glumci Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Nakon ulaska u Championship, velški klub želi izboriti plasman u Premier ligu te je tijekom ljeta radio na dodatnom jačanju sastava.

Fruk je s Rijekom ugovorno vezan do lipnja 2027. godine. To znači da bi za njegov transfer ovog ljeta klub s Rujevice mogao tražiti odštetu, dok bi igrač od sljedećeg ljeta mogao dogovarati odlazak bez odštete. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura.

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