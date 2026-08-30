Toni Fruk je na izlaznim vratima Rijeke; Wrexham se pojavio niotkud kao nova moguća destinacija za hrvatskog reprezentativca
Holivudska zvijezda želi Tonija Fruka! Klub cilja na Premier ligu
Toni Fruk (25) će do kraja prijelaznog roka najvjerojatnije napustiti Rijeku. Za hrvatskog reprezentativca zainteresiran je engleski drugoligaš Wrexham, koji prema pisanju Football Insidera traži novo rješenje u ofenzivnom dijelu momčadi. Fruk je među igračima koje velški klub razmatra za poziciju ofenzivnog veznjaka, ali sat otkucava i prijelazni rok u Engleskoj završava 1. rujna.
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Fruk je prošle sezone sezone bio jedan od najproduktivnijih igrača Rijeke. U svim natjecanjima zabio je 19 pogodaka, a sudjelovao je i u europskim nastupima kluba, uključujući kvalifikacije za Ligu prvaka i Europsku ligu te utakmice Konferencijske lige.
Dobro je otvorio i aktualnu sezonu. U prva tri prvenstvena nastupa upisao je pogodak i asistenciju, nakon čega se njegovo ime ponovno pojavilo na popisu klubova koji prate njegove igre. Za Fruka su zainteresirani i pojedini klubovi iz Serie A, ali bez konkretnog poteza.
Wrexham je posljednjih godina u usponu, a klub od 2020. godine vode holivudski glumci Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Nakon ulaska u Championship, velški klub želi izboriti plasman u Premier ligu te je tijekom ljeta radio na dodatnom jačanju sastava.
Fruk je s Rijekom ugovorno vezan do lipnja 2027. godine. To znači da bi za njegov transfer ovog ljeta klub s Rujevice mogao tražiti odštetu, dok bi igrač od sljedećeg ljeta mogao dogovarati odlazak bez odštete. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura.
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