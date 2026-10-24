Horor u Bundesligi. Suigrači se sudarili glavama i ležali u krvi

Köln je kod kuće odigrao 0-0 protiv Schalkea, uz nastup povremenog hrvatskog reprezentativca Borne Sose svih 90 minuta kod domaćina. Ipak, rezultat utakmice pao je u drugi plan zbog horor situacije u 38. minuti, kad su se na centru, u borbi za loptu, u skoku glavama sudarili Robin Gosens i Soufian El-Faouzi. Potekla je krv, čak šest minuta pružali su im pomoć, a onda su obojica morala izaći iz igre.

Video teškog sudara igrača Schalkea pogledajte OVDJE.

Nakon teških poraza u Münchenu od Bayerna (6-1) i u Madridu od Reala (4-1), RB Leipzig se u subotu vratio pobjedama svladavši novog prvoligaša Elversberg 4-0 u 7. kolu Bundeslige. Golovima u drugom poluvremenu, koje su postigli Tidiam Gomis (48), Romulo (66 i 90+4) te Christoph Baumgartner (84), momčad Martina Demichelisa osigurala je svoju četvrtu pobjedu ove sezone u najvišem rangu njemačkog nogometa. S 12 bodova sada zaostaju samo dva boda za Bayernom (14) koji u nedjelju gostuje kod Freiburga,te Borussijom Dortmund, koja u subotu dočekuje Eintracht Frankfurt.

Video pogledajte OVDJE.

Također s 12 bodova, Werder Bremen je ostvario pobjedu od 3-2 na gostovanju kod Mainza, zahvaljujući dvama pogocima napadača Niclasa Füllkruga.Ovaj 33-godišnji njemački reprezentativac, koji se vratio u klub u kojem je započeo karijeru, postigao je pogodak u šest uzastopnih utakmica Bundeslige, a s osam postignutih golova trenutačno je na čelu ljestvice strijelaca.

Augsburg je na domaćem terenu odigrao 1-1 protiv Union Berlina. Arne Engels doveo je Augsburg u vodstvo pogotkom u 71. minuti, a tri minute kasnije Janik Haberer izjednačio je za Union Berlin. Obje momčadi završile su utakmicu s deset igrača na terenu, budući da su branič Union Berlina Felix Uduokhai (19. minuta) i stoper Augsburga Djuma Ba (63) dobili izravne crvene kartone. Augsburg se nalazi na devetom mjestu ljestvice s devet bodova, dok Union Berlin zauzima 17. mjesto sa šest bodova.

Paderborn je na domaćem terenu pobijedio HSV 1-0.