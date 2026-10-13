Horor u Španjolskoj: Golmanu Villarreala prijetili pištoljem u njegovoj kući na dan utakmice

Vratar španjolskog nogometnog prvoligaša Villarreala, Mađar Peter Gulacsi (36), opljačkan je uz prijetnju pištoljem u utorak ujutro u svom domu u Monasteriosu dok je bio s obitelji, prenose španjolski mediji. Provalnici su upali u njegovu kuću i prijetili mu pištoljem dok je bio sa svojom obitelji.

Iako nitko nije fizički ozlijeđen, Gulacsi, koji živi sa suprugom i dvoje male djece, dobio je poštedu zbog pretrpljenog stresa i propustio je ogled Lige prvaka protiv Napolija. Gulacsi je u španjolski klub stigao ovoga ljeta nakon 11 godina provedenih u RB Leipzigu.

U prva četiri kola na vratima "Žute podmornice" je bio Luiz Junior, no potom je između vratnica stao 36-godišnji Mađar. Brazilac se vratio na gol protiv talijanskog sastava, dok je pričuvni vratar bio Ruben Gomez.