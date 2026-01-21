Obavijesti

Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu

Piše Davor Kovačević,
Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu
Kairo: Svjetsko prvenstvo u rukometu, Argentina - Hrvatska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ulog je velik, pobjeda olakšava put prema polufinalu. U protivnom, svaka će sljedeća utakmica biti praktički na ispadanje. Jednostavnije je sad pripremiti teren dok je zdravlja, snage, kaže Zlatko Horvat

Skinuli smo pritisak s leđa. Privilegija je onom tko ga ima, istina, ali sputavao je i bolje nego što je Hrvatska od Nizozemske. Reagirali smo na pravi način, toliko da se Nizozemci nisu ni ponadali kao što možda jesu Gruzijci u zadnjih desetak minuta.

UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...
UŽIVO Transferi: Ivan Perišić je za povratak u Inter, ali PSV nije. Bivši hajdukovac u Vukovaru...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju

