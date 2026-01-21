Ulog je velik, pobjeda olakšava put prema polufinalu. U protivnom, svaka će sljedeća utakmica biti praktički na ispadanje. Jednostavnije je sad pripremiti teren dok je zdravlja, snage, kaže Zlatko Horvat
JAKO NA ŠVEĐANE PLUS+
Horvat: Mentalno smo jaki, to je naša snaga. Nadam se da će igrači izdržati u ovom tempu
Skinuli smo pritisak s leđa. Privilegija je onom tko ga ima, istina, ali sputavao je i bolje nego što je Hrvatska od Nizozemske. Reagirali smo na pravi način, toliko da se Nizozemci nisu ni ponadali kao što možda jesu Gruzijci u zadnjih desetak minuta.
