Horvat nakon velike pobjede Zagreba: Napokon smo dobili nakon toliko tijesnih poraza

Napokon pobjeda za nas nakon niza tijesnih poraza ove sezone, kazao je nakon velike pobjede nad PSG-om trener rukometaša Zagreba Hrvoje Horvat. Rukometaši Zagreba su u 5. kolu Lige prvaka u zagrebačkoj Areni svladali pariški PSG s 29-28 (13-17).

Hrvatski prvak je do velike pobjede nad moćnim PSG-om stigao odličnom igrom u drugom dijelu drugog poluvremena. Francuzi su sredinom drugog dijela imali i pet razlike, ali je Zagreb golom Filipa Glavaša pet minuta prije kraja poravnao na 27-27, a potom preko Giorgija Čkovrebadzea došao i do vodstva 28-27. Pobjednički gol zabio je Davor Gavrić 27 sekundi prije kraja.

Susret Zagreba i PSGa u 5. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Ostali smo mirni nakon prvog poluvremena, u kojem smo zaostajali četiri pogotka, a u drugom nam je sve išlo od ruke – obrana, napad, čak su nas i navijači dodatno podigli i nakon toga imali smo osjećaj da nas više ništa ne može zaustaviti", kazao je Horvat dok je Čokvrebadze kazao:

"Ponovno teška utakmica, baš kao i ona u Parizu ranije ove sezone, samo što je ovoga puta posljednjih pet minuta otišlo na našu stranu. Pogoci su, naravno, lijepa stvar i postigao sam ih puno, ali ova pobjeda znači nam jako mnogo. Vjerujem da imamo kvalitetu za natjecanje u Ligi prvaka, svi vjerujemo u to i zato nam ova pobjeda znači još više. Sretan sam zbog nje, a sada to moramo ponoviti za tjedan dana u Celju".

Stefan Madsen, trener Paris Saint-Germaina, čestitao je Zagrebu na zasluženoj pobjedi.

"U završnici utakmice potpuno su kontrolirali sve. Moram biti iskren i reći da moram preuzeti odgovornost za to. Dali smo sve od sebe na terenu, ali napravio sam neke pogreške i zato sam jako tužan i žao mi je zbog ovog poraza, kojim je prekinut naš pobjednički niz. Morat ćemo izvući pouke iz ovoga, napredovati i krenuti dalje".

Zagreb je ovom pobjedom došao nadomak potvrde trećeg mjesta u skupini C čak i prije posljednjeg kola grupne faze u kojem 'Lavovi' za tjedan dana gostuju u Sloveniji kod Celja.