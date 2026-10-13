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AALBORG - ZAGREB (SRIJEDA, 18.45)

Horvat: Ne smijemo griješiti, to daje kisik danskome motoru. Glavaš: Moramo biti smireniji

Piše HINA,
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Horvat: Ne smijemo griješiti, to daje kisik danskome motoru. Glavaš: Moramo biti smireniji
Susret 3. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Aalborg Handbold | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Zagreb u srijedu lovi osvetu protiv Aalborga i spas u Ligi prvaka! Horvat traži manje trehničkih grešaka, a Glavaš kratko i jasno poručuje da idu po pobjedu u Dansku

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U srijedu s početkom u 18.45 sati hrvatski rukometni prvak Zagreb gostuje kod danskog Aalborga u susretu četvrtog kola skupine C. Pred hrvatskim prvakom novi je zahtjevan europski izazov, ali i prilika za iskupljenjem nakon prošlotjednog poraza od istog suparnika u zagrebačkoj Areni. Susret ćete moći gledati na Areni Sport 2.

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Rukomet | Video: KanalRi

Uoči posljednja tri kola grupne faze rukometaši Zagreba i dalje imaju priliku za plasman u sljedeću fazu natjecanja, no za ostvarenje tog cilja bit će im potrebne pobjede u sva tri preostala susreta. U dosadašnja tri nastupa Zagreb je osvojio dva boda.

- Nadam se i vjerujem da smo rane zaliječili. Neke stvari smo popravili u posljednjih nekoliko dana i očekujemo bolju utakmicu u odnosu na susret u Areni. U prvoj utakmici Aalborg je napravio razliku lakim pogocima kroz tranziciju, tako da smo kroz treninge i video analize naš napad dovodili do nekih situacija gdje bi to ipak mogli povoljnije rješavati po nas, rekao je u najavi utakmice trener Zagreba Hrvoje Horvat.

Zagreb: Konferencija za medije nakon utakmice RK Zagreba i Aalborg Handbolda
Zagreb: Konferencija za medije nakon utakmice RK Zagreba i Aalborg Handbolda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Njihova zona je u sredini jako tvrda, tako da smo naglasak stavili na široke pozicije. U svakom slučaju ne smijemo ulaziti u veliki broj tehničkih grešaka jer upravo je to ono što daje kisik za motor Aalborga, a to želimo spriječiti. Glavaš ima određenih problema s leđima, ali to je sada sanirano i vjerujem da će kapetan i njegovi suigrači biti spremni za veliki izazov, dodao je Horvat, a potom se na nadolazeći ogled osvrnuo upravo kapetan Filip Glavaš.

- Svaka utakmica nosi neku svoju priču. Analizirali smo greške iz prve utakmice. Svjesni smo da se moramo više fokusirati i držati se onoga što smo se dogovorili. Moramo smanjiti broj tehničkih grešaka u napadu, moramo igrati smirenije i discipliniranije te se još bolje vraćati u obranu. Ako im uzmemo tranziciju šanse nam rastu. Što se mene tiče mogu reći da imam određenih problema s leđima, ali dobio sam zeleno svjetlo od liječnika i dat ću sve od sebe za pobjedu, najavio je Glavaš.

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