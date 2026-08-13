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NAKON TATABANYJE

Horvat: Obrana će biti naš forte i vidi se smjer kojim želimo ići

Piše Iz Tatabanye: Jakov Drobnjak,
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Horvat: Obrana će biti naš forte i vidi se smjer kojim želimo ići
Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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ZAGREB - TATABANYA 29-26 Gledamo da iskoristimo svakog igrača, disperziramo taj napad najviše što možemo. Krila moraju uzeti svoje skokove da bi raširili tu obran, rekao je Hrvoje Horvat

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Zagreb je pobijedio Tatabanyu 29-26 i osigurao finale Fresh Corner Kupa koji se igra u Mađarskoj. Jako dobro igrala je momčad Hrvoja Horvata, bila čvrsta i pokretljiva u napadu, jurila u kontre i zasluženo slavila. Utakmicu je komentirao Hrvoje Horvat koji je bio zadovoljan viđenim u obrani.

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- Naglašavali smo da će obrana biti naš forte i takve smo igrače dovodili i vidi se neki smjer. Jako je bila dobra kombinacija obrana 6-0 i 5-1. Sa Mamićem i Kalarašem to jako dobro funkcionira. Bolje bi trebali naplaćivati tu dobru obranu u tranziciji. U prvom poluvremenu je to još koliko-toliko izgledalo dobro, u drugom smo stali trčati. Moramo produžiti iz te dobre obrane i zabijati lake golove - rekao je Horvat.

Zlatko Raužan i Igor Karačić jako su dobro funkcionirali u drugom dijelu.

- Raužan i Topić su dva odlična pivota i trebamo ih koristiti. Samim tim će i vanjski dolaziti više do daha i bit će više prostora za njih. Gledamo da iskoristimo svakog igrača, disperziramo taj napad najviše što možemo. Krila moraju uzeti svoje skokove da bi raširili tu obranu. Protiv jačih protivnika trebat će nam svaki igrač - zaključio je.

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