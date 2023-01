Horvat: Pokazali smo da je 5-1 zona pravo oružje, Duvnjak: Ja ću se odazvati ako mogu pomoći

Neki tvrde da smo ispunili cilj na Svjetskom rukometnom prvenstvu, drugi tvrde da smo doživjeli debakl... Ali svi se zajedno slažu, Hrvatska može i mora bolje od devetog mjesta.

- Napadački je bilo dobro. Obrambeno se nismo uspjeli nametnuti. Htjeli smo 7-8 razlike na poluvremenu da bi hvatali tu veću razliku što nije nimalo lako. Nemam što zamjeriti dečkima, ali ima i Bahrein svojih kvaliteta. Kvalifikacije za OI smo osigurali, ali ne na način koji smo htjeli. Pokazali smo protiv Danaca da je 5-1 zona stvarno pravo oružje - kazao je izbornik Hrvoje Horvat.

- Nadali smo da će biti više. Bilo je teško prvo poluvrijeme. Mislili smo da ćemo na početku otvoriti s većom razlikom. Kvalifikacije za Olimpijske igre? To nam je bio mali cilj nakon poraza od Egipta, nadam se da smo barem njega ostvarili - kazao je Ivan Martinović.

Nismo imali previše svijetlih točka u momčadi, no Filip Glavaš zasigurno je bio jedna od njih. Uskočio je u Čupkove tenisice i - isporučio.

- Nismo uspjeli nažalost s većom razlikom. A dobro. Što je tu je. Dali smo sve od sebe. Nismo uspjeli prelomiti. Osigurali smo prvi cilj. Svi znamo da možemo i moramo bolje. Egipat je i dalje trn u oku, ali idemo dalje uzdignute glave - kazao je Glavaš, a kapetan Domagoj Duvnjak je dodao:

- Prije utakmice smo dogovorili da ćemo ganjati tu razliku. Prvo poluvrijeme su dobivali duele 1 na 1 i primili smo 16 golova. Mislim da je to razlog što nismo slavili s većom gol-razlikom. Završena je ova priča. Došli smo ovdje da ispunimo neki minimalni cilj, a to je četvrtfinale. Na kraju smo završili deveti, vjerojatno ćemo ići u kvalifikacije za OI. Ja gledam to već ovako: To je već treće prvenstvo gdje nismo u borbi za medalju. To su činjenice. Ne bježimo od toga, ali mislim da hrvatski rukomet ima svijetlu budućnost. Ostaje žal. Bit će vremena za analizu. Ja sam tu, želim pomoći ekipi. Ako izbornik odluči da sam dovoljno dobar i da me treba, ja ću se odazvati.

