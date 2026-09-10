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POBJEDA NA STARTU

Horvatov Zagreb može i mora bolje s obzirom na uloženo. PSG će biti pravi test mogućnosti

Piše Davor Kovačević,
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Horvatov Zagreb može i mora bolje s obzirom na uloženo. PSG će biti pravi test mogućnosti
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Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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"Mali" Aljuš Anžič u debiju u Ligi prvaka zabio je 11 golova, dečku od 18 godina, koliko god bio predoređen za vrhunske stvari, takvo što ne bi trebalo biti dopušteno ni sanjati, kamoli dopustiti na parketu

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Zagreb je pobjedom protiv Celja (31-29) otvorio Ligu prvaka. S obzirom na to da ih u zadnje dvije europske sezone nije bilo previše, pobjedi i bodovima ne treba gledati u zube. Dojam je bio solidan, ne više od toga jer ova je momčad složena za mnogo više od onoga što je pokazala protiv prvaka Slovenije, čija je mladost pružila sjajan otpor pred dobro ispunjenim tribinama Arene. Bojazan je bila i zbog toga, ali navijači su opet odradili svoj dio posla na razini.

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Hrvoje Horvat još upoznaje momčad, i ona njega. Na trenutke je to izgledalo dobro, na trenutke ne i na Horvatu je da uspostavi mehanizme i automatizme koji će se poštivati. Obrana se traži, počela je s Topićem i Mamićem, vidjeli smo i 5-1 s Mamićem, no za uigravanje takvih stvari treba vremena. "Mali" Aljuš Anžič u debiju u Ligi prvaka zabio je 11 golova, dečku od 18 godina, koliko god bio predodređen za vrhunske stvari, takvo što ne bi trebalo biti dopušteno ni sanjati, kamoli dopustiti na parketu.

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka
Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Napad je najviše djelovao s Karačićem i Beljavskim, Beljavski je, nasreću, bio inspiriran, Karačić nije i Zagrebu će definitivno trebati brža lopta, manje lopte u parket te vanjski šut da rastereti vanjsku liniju jer igra jedan na jedan previše troši. Vanjskog je šuta bilo vrlo malo, Tskhovrebadze nije previše ni pokušavao, Nikolić je pokazao htijenje i želju, Ćeško također, Abdou je kao šuter ostao na tribini. Štrlek je od trećeg krila u Nexeu opet u situaciji da je udarno, Glavaš prvi put u kapetanskoj ulozi na razini, Raužan je imao malo minuta, još manje lopti. To je adut koji Zagreb mora više koristiti

Najveći plus za Urha Kastelica, golmana kakvog je Zagreb tražio od odlaska Mateja Mandića i je svakako dodatna vrijednost u odnosu na prošlu sezonu. Sljedeći tjedan je gostovanje kod PSG-a, pravi test za mogućnosti ovog Zagreba jer novi sustav Lige prvaka neće praštati. 

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