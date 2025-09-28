DINAMO - SLAVEN 4-1 Nogometaši Marija Kovačevića nisu briljirali 40-ak minuta, a onda je sve u svoje ruke uzeo Arber Hoxha. Riješio pitanje pobjednika, u nastavku su se 'modri' opustili i razigrali...
Hoxha i dalje u životnoj formi: Dinamo oduševio u nastavku, napadači se ozbiljno raspucali...
Dinamo nastavlja sa sjajnim igrama, "modri" su u osmom kolu s 4-1 svladali Slaven Belupo. Bila su to dva različita lica Zagrepčana, Dinamo nije briljirao 40-ak minuta, a onda do kraja prvog dijela na krilima Hoxhe stigao do 2-0. A "plavi" su se razigrali u nastavku, odigrali dojmljivo poluvrijeme i napunili mrežu gostiju. Zabijali su Hoxha, Kulenović, Bakrar i Lisica.
