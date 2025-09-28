Obavijesti

Hoxha i dalje u životnoj formi: Dinamo oduševio u nastavku, napadači se ozbiljno raspucali...

Hoxha i dalje u životnoj formi: Dinamo oduševio u nastavku, napadači se ozbiljno raspucali...
DINAMO - SLAVEN 4-1 Nogometaši Marija Kovačevića nisu briljirali 40-ak minuta, a onda je sve u svoje ruke uzeo Arber Hoxha. Riješio pitanje pobjednika, u nastavku su se 'modri' opustili i razigrali...

Dinamo nastavlja sa sjajnim igrama, "modri" su u osmom kolu s 4-1 svladali Slaven Belupo. Bila su to dva različita lica Zagrepčana, Dinamo nije briljirao 40-ak minuta, a onda do kraja prvog dijela na krilima Hoxhe stigao do 2-0. A "plavi" su se razigrali u nastavku, odigrali dojmljivo poluvrijeme i napunili mrežu gostiju. Zabijali su Hoxha, Kulenović, Bakrar i Lisica.

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao
HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

