U prvom ogledu istih suparnika u Beogradu Split je ostao kratak za jednu loptu, za šut Marka Lukovića koji je odsjeo na obruču, večeras je u uzvratu na Gripama razlika bila ipak nešto veća, na koncu 60-71, ali je favorizirana Crvena Zvezda ipak strepila gotovo do samog kraja utakmice.

Realno, beogradska momčad je individualno toliko jača od Splita da je trener Dejan Radonjić mirne duše mogao odmarati neke igrače, ali, tek su šesti na ljestvici ABA lige, i bez obzira što imaju i dva susreta manje od konkurenata, nisu željeli ništa prepustiti slučaju. Zbog toga su u Split i stigli s najjačim sastavom.

No i Radonjić i njegov kolega na klupi Splita Karakaš krenuli su u susret s prošaranim sastavom, bez pravih centara. Zvezda je pokušavala slomiti igru Splita agresivnim pritiskom na suparničke bekove, no nikako nije uspijevala doći do ozbiljnije prednosti. Prije svega zbog toga što ih nije služio vanjski šut. No ipak su tricom Branka Lazića otišli na prvi odmor s minimalnom prednošću 17-18.

U drugoj četvrtini Radonjić je pokušao dodatno podići nivo igre i agresije, no Karakaš je odgovorio niskom petorkom. Dijelom je bio i prisiljen na to zbog izostanka ozlijeđenih Vrankovića i Baje, pa je na tri vanjske pozicije rotirao četvoricu niskih igrača, Ukića, Čamparu, Đokovića i Perkovića, a na preostale dvije Babića, Perasovića i Marčinkovića, te Kedžu, Lukovića i Marića. I funkcioniralo je to dosta dobro, ne samo da je Karakaš otupio oštricu gostujućeg pritiska, nego je otvorio svojim igračima dosta prostora u napadu. A kad se tome doda i slab šut gostujuće momčadi za tricu, svega 4/16 u odnosu na domaćih 4/11, te pet skokova manje, nije ni čudo da je Split na poluvrijeme otišao s prihvatljivih 32-33.

U drugo poluvrijeme domaću momčad uveo je veteran Kedžo s 8 uzastopnih koševa, Spit je dobrom kemijom dobro odgovarao na Zvezdinu fiziku, no što je utakmica odmicala, sve teže su se nosili s moćnijim gostima, koji su tricom svog ponajboljeg pojedinca večeras, Corey Waldena, pred kraj treće četvrtine došli do šest koševa prednosti, no žilavi Splićani su tricom Čampare na treći odmor otišli s još uvijek prihvatljivih 49-54. No bilo je to manje – više sve večeras, još je glupost Lazića, koji je zbog udaranja Lukovića isključen, otvorila kakvu – takvu nadu za povratak domaće momčadi u igru, no za to nije bilo ni snage ni dovoljno kvaliteta. Zvezda je očekivano slavila, a Splitu ostaje da ovako angažiranu igru ponovi i u ostalim susretima, kako ne bi imali brigu oko opstanka u regionalnoj ligi.

Bez obzira na ishod večerašnje utakmice, najbolji pokazatelj trenutnog odnosa snaga aktualnog beogradskog euroligaša i košarkaškog giganta s Gripa je proračun dvaju klubova. U šali bismo mogli reći i da ih dijeli tek jedna nula, ali ta jedna nula čini i te kako ogromnu razliku. Split životari na proračunu od oko milijun eura, dok je proračun beogradske momčadi oko 10 milijuna eura, a kad se u obzir uzmu i razlike u porezu i ostalim davanjima između Srbije i Hrvatske, ta je razlika još i veća. Po dostupnim podatcima korigiranima slobodnom procjenom Split za plaće momčadi troši oko 350.000 eura a Crvena Zvezda 20 puta više, oko 7 milijuna eura.

Zbog svega navedenog beogradska momčad, primjerice, svake sezone može priuštiti ne samo puno kvalitetnije domaće igrače, nego i pojačanja iz inozemstva, ali i putovanja charter letom na gostovanje u Split. S druge strane Splićani se moraju snalaziti i spajati gostovanja autobusom kako bi uštedjeli koji euro. Još su nam u svježem sjećanju vezana gostovanja žutih, kada su u šest dana imali domaći susret s FMP-om i gostovanja kod Sonica, Cedevite i Hermesa, ili tri vezana gostovanja u četiri dana kod Zadra, Furnira i Crvene Zvezde. I baš ih je kod Zvezde u Beogradu Lukovićev neuspješan pokušaj trice s istekom vremena dijelio od velikog iznenađenja.

I nije ovo napisano zbog bilo kojeg drugog razloga, nego kako bi se odnos snaga dvaju takmaca stavio u pravi kontekst. Uostalom da bi dobili kompletan uvid u aktualne odnose snaga u košarkaškoj Europi, spomenimo i da se ova Crvena Zvezda s proračunom od tih 10-ak milijuna eura grčevito bori za opstanak u društvu klubova od kojih najbogatiji poput CSKA, Barcelone, Reala... imaju i preko 40 milijuna eura godišnjih budžeta, dok njihove najveće zvijezde primaju i preko 3.5 milijuna eura godišnje. Ni u vrijeme kad je Toni Kukoč odveo Split tri puta za redom na krov Europe Split nije plivao u novcu, i tada su bili debelo potplaćeni u odnosu na izravne konkurente, no u zadnjih 30 godina štošta se u košarkaškoj Europi promijenilo, a jaz između onih najbogatijih i ostalih se produbio.