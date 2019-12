Hrga spreman kao nikad: Imao sam 12 tjedana priprema, on 8

Stadion je niknuo u samo mjesec dana, Hrgović (27) ima najzvučnijeg protivnika dosad i sve je spremno da hrvatski boksač uđe u TOP 10, samu kremu teške kategorije svjetskog boksa. U tome će ga pokušati spriječiti iskusni Eric Molina (37) koji je u karijeri boksao s Wilderom i Joshuom.

- Apsolutno velika borba. Eddie, wow, hvala ti. Svaki put kad vidim tvoju poruku znam da se sprema nešto veliko, svaka tvoja poruka me razveseli jer znam da imaš nekog teškaša za mene. Tvoje ponude sam dosad prihvaćao, kako od Joshue pa sve do Hrgovića. Ali osam tjedana za pripremu, pa to od tebe nisam očekivao - našalio se Hrgovićev protivnik Molina.

Nakon četiri borbe u kojima je Filip bio izraziti favorit te je kladionica na njega postavljala koeficijent od 1,01, ovaj je put na nejga koeficijent 1,05. Hrga jest veliki favorit, ali Molina nije bezazleni protivnik jer je samim time što je prihvatio borbu pokazao da se ne boji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Zahvaljujemo Molini što je prihvatio borbu jer nam je to dosad bio veliki problem, mnogi nisu prihvaćali borbu s Filipom. Znam da će to biti velika borba i svaka čast Molini što je prihvatio ponudu - rekao je Hrgovićev promotor Nisse Sauerland.

Pred 15.000 ljudi u Diraji Hrgović će tražiti proboj u teškaški vrh, a već se počeo spominjati i sljedeći protivnik. Nakon borbe s Molinom za koju Hrga pretpostavlja da će pobijediti, volio ib ući u ring s Derekom Chisorom (35).

- Odlično je biti ovdje, a samo da spomenem on je imao osam tjedana priprema, ja 12, to je dobro za mene. Trenirao sam kao nikad prije sa trenerom Diazom u Miamiju osam tjedana i četiri tjedna sa trenerom Hasanom u Zagrebu. Osjećam se jako dobro i spreman sam za najveću borbu dosad - poručio je Filip Hrgović.

Filip će u ring u subotu, 7. prosinca, oko 18 sati po našem vremenu, dok se glavna borba večeri, revanš Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza, očekuje oko 22 sata.