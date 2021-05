Filip Hrgović (28) trebao se početkom srpnja boriti protiv Michaela Huntera (32) za mjesto prvog izazivača po IBF-u za naslov svjetskog prvaka, ali sve je propalo jer je Amerikanac otkazao.

- On je sramota za profesionalni boks. Toliko dugo pregovarati, uzimati vrijeme svima i onda se povući bez objašnjenja. Da je barem nešto izmislio, poput ozljede ili korona virusa - rekao je Hrgović za Večernji list.

Pa u čemu je onda problem?

- Kad je trebao poslati ugovor, nije se uopće javio, a nema drugog opravdanja nego da ne želi borbu. Očito se boji, kako drugačije protumačiti takvo ponašanje u prilici koja mu se pružila? Obećana mu je odlična zarada, mogao je postati prvi izazivač prvaka... Ako nije ozljeda, ne znam što može biti osim da se uplašio.

Filip je objasnio kako raspodjela novca nije problem jer je Hunter trebao dobiti veći dio kolača u omjeru 60-40, odnosno 360.000 eura. Što će reći, Hrvat je trebao zaraditi 240.000 eura.

Ali nije to jedini problem za Filipa. Jer u treningu je već nekoliko mjeseci, a ne zna kad će se opet boriti i protiv koga. Drugi izazivač po IBF-u Charles Martin već je odbio meč, a idući na ljestvici je peti, Joseph Parker.

- Ako se ovo oduži, morat ću napraviti stanku. Nitko se nikad nije za jednu borbu pripremao sedam mjeseci i jasno je da ću se morati odmoriti. Borba s Hunterom trebala je biti u ožujku, pa u travnju, pa u svibnju, pa u srpnju i ja cijelo vrijeme mislim da neću stati, da ću stisnuti zube jer to je meč karijere. No ne može to unedogled - rekao je Hrgović za Večernji.

Hrgović se još nije cijepio protiv covida, a otkrio je i kako je u Miamiju kupio psa labradora koji pravi društvo njemu i supruzi Marineli.