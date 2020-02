Hrgović bi 'smazao' obojicu teškaša iz Furyjeve predborbe

Tyson Fury (31) pobijedio je Deontaya Wildera (34) i postao svjetski teškaški prvak po WBC-u.

Lajavi engleski zabavljač ušao je u ring kao kralj, pjevao, smijao se, za vrijeme borbe lizao Wilderovu krv s njegova vrata, a pojas prvaka vratio je nakon pet godina, iako ga nikad i nije izgubio u ringu.

Fury je, naime, s trona 2015. skinuo Vladimira Klička, ali potom zbog depresije i ovisnosti o drogama titule su mu bile oduzete, a on se u ring vratio 2018. Od 2020. je prvak i čeka okršaj s Anthonyjem Joshuom za ujedinjenje naslova.

Tako je teškaški boksački svijet dočekao jednu dugo iščekivanu borbu, Furyja i Wildera, sad je na redu Joshua. No, većih potresa na rang listama neće biti.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Gdje je u toj priči Filip Hrgović? Naš je najbolji boksač samo čestitao Furyju, nije se gurao i izazivao prvaka, kao što je napravio Dillian Whyte.

How about doing what’s right and forcing him to fight me first as the number 1 challenger