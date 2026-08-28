Hrgović: Bio sam u vrtiću kad je Hajduk zadnji put igrao Europu. Melnjak: Baš smo puno plakali

Imao sam osjećaj prije početka utakmice da ćemo proći. Oni su dobra, radnička ekipa. Ali mi smo dobri, poručio je hajdukovac Šimun Hrgović u petak nakon što je nekoliko tisuća navijača na Poljudu dočekalo "bijele" junake. Podsjetimo, Splićani su u četvrtak slavili s 3-2 nakon produžetaka protiv Rakowa i time s ukupnih 5-4 osigurali europsku jesen u Konferencijskoj ligi.

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Dario Melnjak jedan je od najdugovječnijih hajdukovaca, s momčadi je 2022. prekinuo sušu i osvojio Kup, a sad je pomogao i vratiti "bijele" u Europu. Priznao je kako je bilo jako emotivno.

- Plakalo se dosta. Poseban je osjećaj okrenuti se oko sebe i vidjeti koliko ljudima ovo znači. Bilo je lijepo. Nema boljeg osjećaja od toga kad možeš velik broj ljudi razveseliti. Pukštas je kod gola pokazao emocije i to se prenosi oko njega. zaslužio je taj korak naprijed. Nakon utakmice smo pričali, od 70. do 90. minute su nam noge bile teške, ali u produžecima smo se osjećali dominantno i bolje od protivnika - rekao je i komentirao ždrijeb... - Ždrijeb je zanimljiv i vjerujem u prolazak. Veselimo se Ajaxu, sigurno će biti dobra atmosfera. U četvrtak smo skinuli velik teret sa svojih leđa. O treneru svatko ima svoje mišljenje, ali on pokazuje kvalitetu. Rezultat nam, nažalost, diktira percepciju o tome jesmo li dobri ili loši. Svakome se može dogoditi loš dan, što ne znači da je loš igrač. Jesen će biti zanimljiva, imamo dosta igrača i bit će nam dobro, uživat ćemo. Navijačima svaka čast jer su nas došli dočekati. Hvala im na svim porukama i emocijama. Vidimo se uskoro.

Hrgović je imao dobar osjećaj uoči utakmice.

- Bilo je teško, pet puta smo vodili i peti put smo uspjeli zadržati prednost. Pobijedili smo drugu utakmicu zaredom u Europi, pokazali smo karakter. Imao sam osjećaj prije početka utakmice da ćemo proći. Oni su dobra, radnička ekipa. Ali mi smo dobri. Pali su u produžetku, a mi smo se držali našeg plana. Trener nam je rekao da zahvaljuje svima, da je ponosan na nas, ali da nam u ponedjeljak slijedi nova utakmica - kazao je pa otkrio kako su u svlačionici proslavili uspjeh.

Split: Konferencija za medije Hajduka uoči utakmice play-offa za ulazak u Konferencijskui ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nakon sinoćnje utakmice malo smo zapjevali, nazdravili, popili i od danas krećemo već s laganom pripremom za ponedjeljak. Presretan sam kad vidim koliko je ljudi došlo na doček. Hvala im. Ali lagao bih kad bih rekao da nisam to očekivao. Kad je Hajduk zadnji put igrao Europu, vjerojatno sam bio u vrtiću. Šteta što prva utakmica u Europi nije već za tjedan dana. Jedva čekamo da krene. Izvukli smo dobar ždrijeb, očekuje nas teška borba na dva fronta.