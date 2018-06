Hrgović: Da mi treba psiholog, ostavio bih se boksa i pio pivo

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović gostovao je na Večernjakovoj televiziji nakon što je u Münchenu sredio Meksikanca Filiberta Tovara.

Stigao je do svoje pete profesionalne pobjede, a sljedeća borba trebala bi donijeti spektakl u zagrebačkoj Areni.

- Već u idućem meču imat ću priredbu u kojoj sam ja glavna borba, a protivnik će biti među top 20 boksača. Mislim da nisam mogao brže doći do vrha. To je bilo plan mene i mog menadžera da skraćenim putem idemo do vrha. Ja sam najbolji kad su najteži mečevi, željan sam dobrog protivnika da pokažem svoju težinu i raznovrsnost boksa. Lakše mi je kad sam izazivač nego kad sam favorit jer onda imaš pritisak i ne smiješ napraviti pogrešku - rekao je.

Upitan razmišlja li o korištenju usluga psihologa rekao je:

- To je protiv mojih uvjerenja, nikad neću raditi s psihologom. Ako se ne mognem nositi s pritiskom, ostavit ću se boksa. Zaposlit ću se u nekoj firmi, svaki mjesec dobivati 4000 kn i piti pivo. Ja sam borac, previše toga sam prošao u životu da bi mi trebao netko da mi posloži stvari.

Što je još rekao pogledajte na večernji.hr