Hrgović otkrio kako ga je Abel Sanchez brutalno pripremio za Itaumu; dok je Britanac bio u luksuzu, Hrvat je prošao pakao i došao do najveće pobjede karijere
Hrgović: Itauma se okružio s 10.000 klimavaca. Ne možeš se tako pripremati za rat u ringu!
Filip Hrgović (34) nakon najveće pobjede u profesionalnoj karijeri ne pripisuje ishod samo onome što se događalo tijekom devet rundi u ringu. Hrvatski teškaš smatra da je velik dio posla odrađen još tijekom priprema za okršaj s Mosesom Itaumaom.
Hrgović je krajem kolovoza u londonskoj O2 Areni svladao 21-godišnjeg Britanca tehničkim nokautom u devetoj rundi i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Uoči borbe Itauma je prema procjenama kladionica i dijela boksačke javnosti imao ulogu favorita, dok je Britanac u borbu ušao s ambicijom da postavi povijesni rekord.
O tom je meču Hrgović sada govorio za The Ring, pri čemu je posebno istaknuo razliku u pristupu pripremama. Kao jedan od ključnih elemenata izdvojio je rad s Abelom Sanchezom, s kojim trenira u američkom Big Bearu.
- Lik se okružio s 10.000 klimavaca. Ima trenera za spavanje, trenera za ovo, trenera za ono, nutricioniste... Ali ne priprema se tako za rat u ringu! On se odmarao u Marbelli okružen klimavcima, a ja sam prošao pakao u šumi.
Hrgović je suradnju sa Sanchezom započeo nakon poraza od Daniela Duboisa, a od tada je ostvario četiri pobjede. Povratak u Big Bear, prema njegovim riječima, značio je i povratak jednostavnijem pristupu treningu te većem naglasku na osnovne elemente boksa.
- Sanchez me vratio osnovama. Starog je kova, nema maženja. Big Bear je čista izolacija.
Sanchez ti nije prijatelj nego trener. Neće ti govoriti ono što želiš čuti. Da sam mu tamo rekao: ‘E, umoran sam, mogu li umjesto deset odraditi osam rundi sparinga?’, rekao bi mi: ‘Odje*i, odradit ćeš svih deset!’ E to je razlika između mene i Itaume."
Britanac je u dvoboju s Hrgovićem držao tempo u prvoj polovici borbe, no hrvatski je boksač postupno preuzeo kontrolu. Nakon niza udaraca u završnici osme i tijekom devete runde, sudac je prekinuo meč i Hrgoviću dodijelio pobjedu tehničkim nokautom. Itauma je uoči susreta imao priliku postati jedan od najmlađih svjetskih prvaka u povijesti teške kategorije. Umjesto toga, naslov je pripao iskusnijem Hrgoviću, koji je pobjedom u Londonu stigao do najvećeg trofeja dosadašnje karijere.
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