Hrgović: Itauma se okružio s 10.000 klimavaca. Ne možeš se tako pripremati za rat u ringu!

Filip Hrgović (34) nakon najveće pobjede u profesionalnoj karijeri ne pripisuje ishod samo onome što se događalo tijekom devet rundi u ringu. Hrvatski teškaš smatra da je velik dio posla odrađen još tijekom priprema za okršaj s Mosesom Itaumaom.

Hrgović je krajem kolovoza u londonskoj O2 Areni svladao 21-godišnjeg Britanca tehničkim nokautom u devetoj rundi i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Uoči borbe Itauma je prema procjenama kladionica i dijela boksačke javnosti imao ulogu favorita, dok je Britanac u borbu ušao s ambicijom da postavi povijesni rekord.

O tom je meču Hrgović sada govorio za The Ring, pri čemu je posebno istaknuo razliku u pristupu pripremama. Kao jedan od ključnih elemenata izdvojio je rad s Abelom Sanchezom, s kojim trenira u američkom Big Bearu.

Foto: Peter Cziborra

- Lik se okružio s 10.000 klimavaca. Ima trenera za spavanje, trenera za ovo, trenera za ono, nutricioniste... Ali ne priprema se tako za rat u ringu! On se odmarao u Marbelli okružen klimavcima, a ja sam prošao pakao u šumi.

Hrgović je suradnju sa Sanchezom započeo nakon poraza od Daniela Duboisa, a od tada je ostvario četiri pobjede. Povratak u Big Bear, prema njegovim riječima, značio je i povratak jednostavnijem pristupu treningu te većem naglasku na osnovne elemente boksa.

- Sanchez me vratio osnovama. Starog je kova, nema maženja. Big Bear je čista izolacija.

Foto: Peter Cziborra

Sanchez ti nije prijatelj nego trener. Neće ti govoriti ono što želiš čuti. Da sam mu tamo rekao: ‘E, umoran sam, mogu li umjesto deset odraditi osam rundi sparinga?’, rekao bi mi: ‘Odje*i, odradit ćeš svih deset!’ E to je razlika između mene i Itaume."

Britanac je u dvoboju s Hrgovićem držao tempo u prvoj polovici borbe, no hrvatski je boksač postupno preuzeo kontrolu. Nakon niza udaraca u završnici osme i tijekom devete runde, sudac je prekinuo meč i Hrgoviću dodijelio pobjedu tehničkim nokautom. Itauma je uoči susreta imao priliku postati jedan od najmlađih svjetskih prvaka u povijesti teške kategorije. Umjesto toga, naslov je pripao iskusnijem Hrgoviću, koji je pobjedom u Londonu stigao do najvećeg trofeja dosadašnje karijere.