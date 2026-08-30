Hrgović izazvao Kabayela u ringu, ali stigao je hladan tuš: Javio se Sanchezov menadžer

Filip Hrgović (34) u ringu je prozvao jednog od četiri teškaških prvaka Agita Kabayela kao jednog od njegovih sljedećih suparnika kada mu je ovaj došao čestitati na osvajanju svjetske titule.

Međutim, prema pravilima Hrgovićev sljedeći protivnik trebao bi biti Frank Sanchez, koji se povukao iz meča kako bi omogućio Hrgoviću da se bori s Itaumom. Hrvat je u ringu jasno rekao kako mu je želja borba s Kabayelom te ujedinjenje pojaseva.

O cijeloj situaciji sada se oglasio i Sanchezov menadžer Mike Borao.

- Prema IBF-u, prije ispunjenja obveze prema Franku Sanchezu nije dopuštena nikakva druga borba, uključujući ni borbe za ujedinjenje pojaseva - izjavio je za Sky Sports. M

Foto: Peter Cziborra

Ako Hrgović želi zadržati pojas IBF-ovog prvaka kojeg je jučer zaradio nakon što je u dramatičnoj borbi protiv Mosesa Itaume došao do pobjede, Filip prije Duboisa, Kabayela ili nekog drugog svjetskog prvaka mora u ring sa Sanchezom.

IBF je još prije Hrgovićevog meča u Londonu potvrdio da pobjednik mora odraditi obveznu obranu protiv Sancheza unutar šest mjeseci te da u međuvremenu nije dopušten drugi nastup.

- Razgovarao sam s Frankom Sanchezom i njegovim trenerom Eddyjem Reynosom odmah nakon borbe. Obojica su spremna i uzbuđena zbog meča s Hrgovićem - rekao je te na kraju poručio:

- Čestitam Filipu Hrgoviću. Neka drži pojas toplim jer Frank Sanchez dolazi.