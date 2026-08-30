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ŠTO ĆE BITI S BORBOM?

Hrgović izazvao Kabayela u ringu, ali stigao je hladan tuš: Javio se Sanchezov menadžer

Piše Issa Kralj,
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Hrgović izazvao Kabayela u ringu, ali stigao je hladan tuš: Javio se Sanchezov menadžer
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Foto: Peter Cziborra
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Prema IBF-u, prije ispunjenja obveze prema Franku Sanchezu nije dopuštena nikakva druga borba, uključujući ni borbe za ujedinjenje pojaseva, rekao je Mike Borao, menadžer Franka Sancheza

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Filip Hrgović (34) u ringu je prozvao jednog od četiri teškaških prvaka Agita Kabayela kao jednog od njegovih sljedećih suparnika kada mu je ovaj došao čestitati na osvajanju svjetske titule. 

Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije Zagreb: Filip Hrgović održao je pokazni trening i konferenciju za medije
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Međutim, prema pravilima Hrgovićev sljedeći protivnik trebao bi biti Frank Sanchez, koji se povukao iz meča kako bi omogućio Hrgoviću da se bori s Itaumom. Hrvat je u ringu jasno rekao kako mu je želja borba s Kabayelom te ujedinjenje pojaseva.  

O cijeloj situaciji sada se oglasio i Sanchezov menadžer Mike Borao

- Prema IBF-u, prije ispunjenja obveze prema Franku Sanchezu nije dopuštena nikakva druga borba, uključujući ni borbe za ujedinjenje pojaseva - izjavio je za Sky Sports. M

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

Ako Hrgović želi zadržati pojas IBF-ovog prvaka kojeg je jučer zaradio nakon što je u dramatičnoj borbi protiv Mosesa Itaume došao do pobjede, Filip prije Duboisa, Kabayela ili nekog drugog svjetskog prvaka mora u ring sa Sanchezom.

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IBF je još prije Hrgovićevog meča u Londonu  potvrdio da pobjednik mora odraditi obveznu obranu protiv Sancheza unutar šest mjeseci te da u međuvremenu nije dopušten drugi nastup.

- Razgovarao sam s Frankom Sanchezom i njegovim trenerom Eddyjem Reynosom odmah nakon borbe. Obojica su spremna i uzbuđena zbog meča s Hrgovićem - rekao je te na kraju poručio:

- Čestitam Filipu Hrgoviću. Neka drži pojas toplim jer Frank Sanchez dolazi.  

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