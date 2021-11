Tony Yoka (29, 11-0) je prije dva mjeseca nokautirao Petra Milasa i došao do 11. pobjede u profesionalnoj karijeri pa nakon borbe ispalio:

- Želim se boriti s Filipom Hrgovićem!

Bio bi to meč koji bi itekako zaintrigirao boksačku javnost, pogotovo jer ovaj dvojac veže rivalstvo još iz Rija 2016. godine kada je Francuz pobijedio Hrgovića uz pomoć sudaca pa na kraju i osvojio olimpijsko zlato.

No, dok je Yoka prozivao Hrgu, njegovi promotori su tražili boksača iz boksačkog vrha preko kojeg bi Filip došao u krug boksača koji bi u budućnosti konkurirali za naslov pa je izbor pao na Martina Bakolea. Već neko vrijeme spominje se meč između hrvatskog i kongoanskog boksača koji je 21. na teškaškoj ljestvici, ali očito im nije suđeno. Yoka je prozivao Hrgu, Hrvat je pak htio Bakolea, a na kraju će se Francuz boriti protiv Kongoanca.

To je potvrdio Billy Nelson, trener Martina Bakolea (28, 17-1).

- Čekamo samo potvrdu. Želimo borbu kojom će Martin napraviti iskorak. Nismo dvojili oko ovog meča. Martin će otići tamo i nokautirat će ga, vjerujem u to. Stvarno vjerujem da je Martin sposoban pobijediti bilo koga u teškoj kategoriji. Nije nas briga gdje se meč održava, iako će teže biti u Francuskoj. Yoka je velik, snažan tip. Što veći, to bolje za Martina, koji u svemu tome vidi izazov - kazao je on za Sky Sports.

Meč još nije službeno dogovoren, no izvjesno je kako će se i to uskoro dogoditi pa bi borbu između Francuza i Kongoanca trebali gledati već u prosincu ove godine.

U cijeloj priči je tako opet izvisio Filip Hrgović. Još na ljeto trebao se boriti protiv Amerikanca Michaela Huntera za poziciju obaveznog izazivača po IBF-u, a pobjednik meča borio bi se za pojas koji je Oleksandr Usik nedavno preuzeo od Anthonyja Joshue. Sve ono za što je hrvatski boksač krvavo trenirao. Trebao je to biti meč karijere.

Sve je bilo spremno, svi su bili zadovoljni honorarima, pregovori su trajali tri mjeseca, no američki boksač je misteriozno nestao. Odbio je potpisati ugovor pa je prestao odgovarati na poruke i pozive. Meč je propao, a Hrgović je poludio na Huntera. Zbog toga je u konačnici i bio bez meča skoro godinu dana da bi se u ring vratio tek u rujnu kada je u Beču nokautirao Marka Radonjića za 13. pobjedu u karijeri.

Jasno je da Radonjić nije njegov rang pa je klizio na ljestvici i pao na 33. mjesto. Nadao se borbi protiv puno jačeg protivnika što bi mu donijelo skok na ljestvici i uvrstilo ga među najbolje teškaše današnjice, no Bakole je još jedan boksač u nizu koji je odbio borbu protiv hrvatskog boksača.

Zbog toga je prisiljen boriti se protiv boksača koji su izvan njegova ranga, no ima jedan borac koji ga itekako želi. Njegovo ime je Alen Babić (30, 9-0) i penje se munjevitom brzinom na ljestvici. Hrvatski boksač je u subotu nokautirao Erica Molinu, Hrgovićevog najtežeg protivnika i pokazao da cilja na sam vrh. Već neko vrijeme zaziva borbu protiv Hrge i bila bi to borba itekako interesantna stranim promocijama zbog njihovog rivalstva.

Tko god vam bio draži, jedno je sigurno. Obojica su stekla ime u svjetskom boksu, privukli bi gledatelje zbog mrskog rivalstva, a to bi bio najveći mogući dobitak za hrvatski boks. Hrgović tvrdi kako se nitko ne želi s njim boriti, a Babić na sva zvona traži borbu. Da se njega pita, ušao bi u ring odmah. Pa eto prilike za hrvatski spektakl. Da nakon prepucavanja i teških riječi konačno vidimo tko je bolji.