Hrgović: Nadam se kako ćemo pronaći zajedničko rješenje...

I dalje se ne stišava buka oko rasprave između Filipa Hrgovića i Hrvatskog boksačkog saveza. Nakon što su međusobno prenijeli optužbe jedni na druge, Filip Hrgović obratio se javnosti preko svog Facebook profila, gdje ističe kako je HBS-u dao rok od 14 dana da preispitaju odluku o neisplati plaće za njegovog trenera, nakon čega će razmisliti hoće li nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nastavno na moje neslaganje s postupcima HBS-a oko plaće za mog trenera kao i na podršku te interes javnosti za ovaj slučaj, želim s vama podijeliti kako sam od HBS-a zatražio da u roku 14 dana preispitaju svoju odluku o ne isplati plaća za mog trenera i obavijeste me o istoj nakon čega ću moći jasno i javno odlučiti jesam li u mogućnosti nastaviti pripreme za Olimpijske igre u Tokiju. Vjerujem kako je ljudski i pogriješiti i ispričati se za pogreške i žao mi je ukoliko sam nekog nedužnog u svojim nastupima ili skidanju svoje slike sa zida uvrijedio. Na press konferenciji HBS-a izneseno je puno netočnih informacija. Ne želim se ispričati za navodne fizičke obračune, napade i slično jer odgovorno tvrdim kako to nisam počinio. Također, odgovorno tvrdim kako nikada bez opravdanog razloga nisam odlučio ne nastupiti za reprezentaciju, prošlo europsko i svjetsko prvenstvo već sam započeo pripreme za profesionalnu karijeru i to nisam bio u mogućnosti o čemu su svi bili na vrijeme obaviješteni. Službeni poziv za nastup za Hrvatske vitezove u WSB-u nisam nikad dobio tako da isti nisam mogao odbiti. Za nacionalnu reprezentaciju imam preko 100 nastupa i najtrofejniji sam hrvatski boksač u povijesti nakon nedodirljivog Mate Parlova. Odgovorno tvrdim kako moji profesionalni ugovori i angažman neće utjecati na moje pripreme i moj nastup za moju domovinu Hrvatsku na Ljetnim olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju. Kažu da vodstvo HBS-a čine časni ljudi, generali pobjedničke hrvatske vojske, gospodarstvenici koji zapošljavaju od 15 do 150 radnika u svojim tvrtkama, branitelji. I ja sam sin hrvatskog dragovoljca Domovinskog rata koji nema čin kako hrvatske tako ni druge države, koji nije u obranu Hrvatske došao iz niških specijalaca, koji danas ne prima vojnu mirovinu niti sjedi u nadzornim odborima nekoliko firmi, već se zajedno sa svojim bratom bez ikakvih očekivanja i zahtjeva stavio na raspolaganje Hrvatskoj državi.

Iskreno se nadam kako će predstavnici HBS-a prepoznati moju dobru namjeru da se ovaj slučaj završi na zadovoljstvo svih, a osobito na ponos Hrvatske za koju želim nastupiti na OI u Tokiju i vratiti se s medaljom oko vrata. Zahvaljujem svima na riječima i porukama podrške proteklih dana. Sportaš sam i vjerujem u najbolje. Nadam se da se ovoga puta neću razočarati u odluke i postupke odgovornih. FH

Podsjetimo, Hrgović je upao u prostorije HBS-a ljutit zbog toga što Savez nije isplatio pola plaće njegovom novom treneru Yousefu Hasanu. Naime, na sastanku Olimpijskog odbora odlučeno je kako će pola plaće biti isplaćeno bivšem treneru Leonardu Pijetraju, koji ga je vodio na Olimpijadi u Rio de Janeiru, a druga polovica njegovom novom treneru koji će ga voditi na OI u Tokiju.

Hrgović je nakon svađe sa članovima izvršnog odbora, napustio prostore Saveza razbivši svoju sliku gdje pozira s medaljom. Nakon tog incidenta, članovi HBS-a optužili su boksača za uvrede i prijetnje...