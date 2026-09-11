Hrgović najavio spektakl u Hrvatskoj: Javili su se Vladi! To bi bio najveći sportski događaj

Filip Hrgović (34 godine, 21-1) pobjedom nad Mosesom Itaumom (21, 14-1) postao je IBF-ov prvak svijeta. Bila je to prava "Rocky" priča jer je hrvatski teškaš gubio sve do devete runde, a onda se sve preokrenulo. Britanac slovačkog podrijetla ispucao se, Hrgović je izdržao sve njegove pokušaje, a zatim krenuo u napad kada je primijetio Itauminu iscrpljenost. Uslijedila je kanonada udaraca koja je završila prekidom nakon što je Itaumina ekipa bacila ručnik.

Već se naveliko govori o tome tko bi mogao biti sljedeći Hrgovićev protivnik. IBF u prvi plan gura Franka Sancheza (34, 26-1), koji je i ranije trebao napasti pojas. U zamjenu za odustajanje od te prilike dobio je financijsku kompenzaciju. Ipak, odmah nakon meča Hrgović je istaknuo da ga više zanima ujedinjenje pojaseva i revanš protiv Daniela Duboisa (29, 23-3), jedinog boksača koji ga je pobijedio u profesionalnoj karijeri.

- Čeka se da prođe uzvratni meč između Duboisa i Fabija Wardleyja, zakazan za 17. listopada. Ja bih više volio borbu za objedinjavanje naslova s Duboisom ili Kabayelom nego obranu protiv Sancheza, s kojim smo se dogovorili oko ustupanja mjesta. Možda se možemo ponovno dogovoriti, ali ovoga puta to bi moralo biti uz pristanak IBF-a - rekao je Hrgović u intervjuu za Večernji list Draženu Brajdiću.

Foto: Peter Cziborra

Posebno je fascinantno bilo ono što je Hrgović izdržao u petoj rundi. Neposredno prije nego što je gong označio njezin kraj, Itauma ga je pogodio savršenim aperkatom, a hrvatski boksač praktički nije ni trepnuo.

- Nije u pitanju samo moja reakcija na taj aperkat i samo ovaj meč, već je riječ o posljednjih 20 godina "rada u rudniku". Ljudi vide samo bradu, no to je i stvar čelične volje, želje, inata, svega onoga što me pokušavalo slomiti, ali nije uspjelo. Da biste pobijedili u ovakvom meču, morate jako puno toga proći.

Hrgovićev menadžer Keith Connolly nedavno je gostovao kod poznatog novinara Ariela Helwanija, gdje je iznio senzacionalnu mogućnost da se iduća obrana naslova održi u Hrvatskoj.

- Čuo sam čak da su se ljudi iz Queensberryja javili našoj Vladi. Zainteresirani su za to da se obrana ili ujedinjenje pojaseva održi u Hrvatskoj. Uh, to bi bio spektakl, možda i najveći sportski događaj u neovisnoj Hrvatskoj! - kazao je Hrgović.