TREBA LI DOČEKATI HRGOVIĆA? 'Nemojte to raditi, nitko ne zna kamo idem. Sad mi treba mir...'

Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka! Filip Hrgović preživio je "bombe" Mosesa Itaume, brada je izdržala, olan borbe je uspio i pojas po IBF verziji je oko struka hrvatskog boksača. Fenomenalan meč, čudesan preokret i noć za pamćenje.

Hrgović je dao ekskluzivan intervju Draženu Brajdiću iz Večernjeg lista nakon spektakularne borbe i to iz svlačionice. Vidno umoran, ali sretan i s pojasom prvaka oko sebe govorio je o borbi.

POGLEDAJTE GALERIJU BORBE:

- Ne znam što bih rekao, i dalje mi glava zvoni od udaraca. Nisam ničega svjestan. Ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. Bog je velik. Ovo je bio zadnji vlak za postati prvak svijeta. Da sam ovo izgubio, nikad mi više ne bi dali priliku. Znamo kako ta boksačka politika funkcionira. Znao sam da je bilo sad ili nikad. Ova borba je slika moje karijere. Gubio sam i gubio, maltretirali su me, ali sam izdržao i uspio - rekao je za Večernji list.

Borba je bila posvećena kćerki koja ima dvije godine i kojoj nikad nije otkrio ime te ocu Peri koji je preminuo 2022. godine.

- Moj tata je bio moja najveća podrška, volio me najviše od svih. Ponosan je i ja sam ponosan na njega. Htio sam prestati nakon Duboisa, taman mi se tada rodila kćer. Htio sam zbog nje još jednom probati da nju učinim ponosnom - rekao je pa dodao:

- Ne zanima me slavlje. Postao sam svjetski prvak, ne treba mi slavlje, treba mi samo ovaj pojas. Treba mi mir. Nemojte mi ništa organizirati jer neću doći, mijenjam letove, ne idem kako je planirano, nitko ne zna kamo idem. Slavit ćemo nekom drugom prilikom.