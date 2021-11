Zahvalan sam svom timu i ljudima oko mene, objavio je, uz fotografiju s Kalleom Sauerlandom.

Radost i emocije kao da je pobijedio ako ne prvaka, onda barem top 10 borca.

Bilo je to nakon što je Filip Hrgović (29) slomio nedoraslog Crnogorca Radonjića. OK, dugo se nije borio, zavlačili su ga suparnici i promotori, napokon je dočekao ulazak u ring...

Ali kada se probila infornacija da će mu idući, 14. suparnik u profesionalnoj karijeri u prosincu u Las Vegasu biti Amerikanac Scott Alexander, 32-godišnji boksač, koji ima 16 pobjeda, dva remija i četiri poraza, 178. je na ljestvici teškaša i borio se većinom protiv nižerangiranih boksača... Ma kome hvala i za što?!

Prije četiri godine, kada je svečano objavio da prelazi u profesionalce, uz njega je na konferenciji za medije sjedio Kalle Sauerland, a Hrga se ponosno predstavljao kao pulen Eddieja Hearna. To su dvojica najmoćnijih promotora, Sauerland s velikim ugledom na njemačkom i europskom tržištu, Hearn vjerojatno i svjetski broj 1.

Ali koliko mu je Hrgović doista važan? U boksu je sve stvar novca, a Filip je iz male države, s malog tržišta, u inozemstvu nije napravio imidž koji bi masovno privukao fanove i sad se već našao u situaciji da je upitno hoće li uopće dobiti pravu šansu. Ne zbog svoje (ne)kvalitete nego zbog menadžera. Onih kojima zahvaljuje nakon pobjede nad Radonjićem, što su mu, eto, omogući borbu s 217. teškašem svijeta.

Hrgović ima 14 pobjeda bez poraza, treći je izazivač Usiku po IBF-u (ispred Joshue, Yoke, Joycea...) i deveti izazivač Furyju po WBC-u. Ali prave borbe, pravog suparnika, nigdje. Već godinama.

- Filip je najnepoželjniji protivnik, svi bolje rangirani borci radije biraju nekog drugog - odašilju poruke isti ti Hearn i Sauerland.

Možda... Ali da ste ponudili više novca, ne bi ga odbili ni Michael Hunter ni Martin Bakole niti bi Hrga bio nepoželjan. Znate vi to jako dobro...

- Oduvijek sam priželjkivao nastup u Vegasu, gradu u kojem su nastupali mnogi veliki teškaški šampioni. Moj novi protivnik je čvrst borac, no ja sam žestoko trenirao i bit ću spreman pružiti navijačima još jednu sjajnu izvedbu - kazao je Hrgović, koji se na Instagramu još nije pohvalio novom borbom.

Prije mjesec dana pohvalio se povratkom ozbiljnim treninzima...

Prvak je Oscar Rivas, a WBC je Babića stavio na mjesto trećeg izazivača, iza Jevgenija Romanov i Lukasza Rozanskog. Njega gura Dillian Whyte. Zasad se čini nekako brže nego Hearn i Sauerland Hrgovića.

- Meč Hrgovića i mene digao bi hrvatski boks do visina na kojima nikad nije bio. Ali ne još, ubrzo bi to mogao biti okršaj dva prvaka, kad ja osvojim bridger i ako on dobije šansu za teškaški - rekao nam je nedavno Babić, koji se svojim 'Savage' imidžom probija na britansko tržište brže nego Filip i lukavo priprema teren za okršaj dvojice Hrvata.

I uvjerava:

- Razgovarao sam s Hearnom, on je totalno za meč Hrgovića i mene.

Pa kad mu već godinama ne uspijeva pronaći (platiti) suparnika iz top 10 teškaša, o kojima stalno priča... Alen bi na taj meč pristao besplatno!

