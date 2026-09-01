Hrgović osvojio njegovu bivšu titulu, a Usik dogovorio borbu

Nakon što je Filip Hrgović (34) ispisao povijest i postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji, boksački svijet ne miruje. Dok se jedna era rađa, druga se polako primiče svom velikom finalu. Oleksandr Usik (39), donedavni apsolutni vladar divizije, nakon što se odrekao WBA, WBC i IBF pojaseva, sada usmjerava pogled prema svom "posljednjem plesu". Ukrajinac ima samo jednu metu, a to je Deontay Wilder (40), a pozornica bi trebala biti Amerika u ožujku 2027. godine.

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Usikova Odluka da napusti tri svjetska pojasa nakon pobjede prekidom u 11. rundi protiv kickboxing zvijezde Rica Verhoevena u Egiptu mnoge je iznenadila. Ipak, 39-godišnji Ukrajinac brzo je pojasnio kako ne namjerava u mirovinu, već želi kontrolu nad završetkom vlastite priče.

Foto: Mohamed Tageldin/MEI/SIPA

Bez obaveza prema rang-listama i izazivačima poput Agita Kabayela, Usik sada ima slobodu izabrati protivnika koji će zaokružiti njegovo nasljeđe. I odabrao je ime koje nosi najveću težinu i opasnost, unatoč poznim godinama. Njegov tim potvrdio je da su pregovori o meču s Deontayjem Wilderom u tijeku, a kao najizgledniji partner spominje se nova promotorska kuća Zuffa Boxing, koju vodi predsjednik UFC-a Dana White uz potporu saudijskog kapitala.

Direktor Usikova tima, Sergej Lapin, otkrio je detalje za BBC Sport naglašavajući kako je meč s Wilderom idealan s sportske, medijske i međunarodne perspektive.

​- Usik je već izjavio da Deontaya Wildera vidi kao protivnika za svoj posljednji ples. U izravnim smo pregovorima sa Zuffa Boxingom na najvišoj razini, iako u ovoj fazi nikakvi ugovori nisu potpisani - rekao je Lapin, dodajući kako je Amerika najlogičnija lokacija za tako veliki događaj.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

S druge strane, Wilderov menadžer Shelly Finkel potvrdio je interes bivšeg prvaka, izjavivši da bi "Deontay prihvatio borbu s Usikom ako mu se pruži prilika".

Dok Usik ulazi u pregovore s pozicije neporaženog šampiona koji bira kako i kada će otići, Wilder se nalazi na potpuno drukčijem raskrižju. Njegova karijera, nekoć definirana zastrašujućom snagom desnice i 32 uzastopna nokauta, ušla je u turbulentnu fazu.

Trilogija s Tysonom Furyjem razotkrila je njegove tehničke nedostatke, a porazi od Josepha Parkera i Zhileija Zhanga pokazali su da "Brončani bombarder" više ne posjeduje auru nepobjedivosti. Njegov omjer u posljednjih sedam borbi je 3-4, a pobjede protiv Roberta Heleniusa, Tyrrella Herndona i Dereka Chisore nisu uspjele izbrisati dojam borca čije je najbolje vrijeme prošlo.

Unatoč tome, Wilderovo ime i dalje je jedno od najjačih u sportu. Njegova snaga udarca ostaje legendarna, a to je onaj faktor nepredvidljivosti koji ga čini opasnim do posljednjeg zvona. Za Usika, perfekcionista koji je počistio diviziju, Wilder je posljednji veliki izazov, jedino relevantno ime s kojim se još nije suočio. Pobjeda nad takvim nokauterom bila bi kruna karijere.

Ring Magazine heavyweight champion Oleksandr Usyk is targeting a fight with Deontay Wilder in March 2027 in the United States, Usyk’s advisor, Serhii Lapin told The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/LbefD7RN21 — InsideRingShow (@InsideRingShow) August 31, 2026

Za Wildera je to, pak, prilika kakva se pruža jednom u životu: šansa da porazom jednog od najvećih svih vremena ispere gorak okus nedavnih neuspjeha i ode u povijest kao čovjek koji je šokirao svijet. Usik, svjestan Wilderove ranjivosti i očajničke želje da se dokaže, vidi ga kao idealnog partnera za dramatično finale. On nije samo protivnik; on je lik čiju priču Usik može dovršiti, bilo sretnim ili tragičnim krajem.

Hrgović uzeo Usikovp ojas

Dok se legende pripremaju za silazak sa scene, teška kategorija dobila je novog prvaka. Filip Hrgović je pobjedom protiv Mosesa Itaume u Londonu osvojio upražnjenu IBF titulu i time otvorio novo poglavlje. Njegov uspjeh simbolizira smjenu generacija, ali i promjenu paradigme u samom sportu.

Pregovori Usika s kućom Zuffa Boxing pokazuju da se moć seli izvan tradicionalnih okvira sankcionirajućih tijela. Nove organizacije, poput Zuffa Boxinga i iVisit Boxinga, žele stvoriti UFC-ov model s vlastitim prvacima ili organizirati masovne, navijačima pristupačne događaje koji će boks vratiti široj publici.

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