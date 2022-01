Krenuo sam u boks sasvim slučajno, ne mogu odrediti motive tada, u pubertetu, s 13 ili 14 godina. Ne, nisam zbog Tysona, Holyfielda. Prestao sam igrati košarku, koju sam trenirao godinama, zbog ozljeda i htio sam probati boks. Dopalo mi se, postao sam jako dobar i boks je sad moj način izražavanja, moja životna borba, puno više od sporta.

Počeo je tako Filip Hrgović (29) u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2". A njegov otac Pero puno je slikovitije ispričao Filipove početke:

- Otišao je iz košarke u boks, a ja sam mu rekao "Ma ideš ti u pm!" Jer nije bio agresivan, bio je buco i dobrica. Nisam ga htio voziti, išao je busom na treninge, tako sam ga i kažnjavao zbog te odluke. A on je za dva mjeseca došao i rekao mi "Tata, Leo pita smijem li u Pulu na Prvenstvo Hrvatske". Ja sam pomislio koja je taj Leo budala, ali ajde, dobit će malo batina i opametiti se. A on se vratio kao prvak Hrvatske!

Trenirao je i u košarkaškim tenisicama jer nije imao za opremu, a njegov suborac Hrvoje Sep otkrio je:

- Odličan je borac i dobar momak. No, čim nije po njegovom, jako je zahtjevan bio i lako je ulazio u konflikte, i s trenerima i s ostalima.

Hrgović je odgovorio što kaže o predrasudama da su boksači tupasti, da nisu baš puno knjiga pročitali u životu.

- Za neke boksače to su predrasude, za neke nisu, neki su stvarno tupasti, kao u svim zanimanjima. Nadam se da ja nisam jedan od tupastih, haha. Uspješan čovjek u bilo kojem poslu mora imati nešto u glavi. Ja se dokazujem u ringu, ali mogu složiti i neku suvislu rečenicu. A ako zatreba, uvijek mogu izvući as iz rukava 'Pa ja sam boksač', haha.

No, više pazi da ne prima udarce u glavu nego neki drugi borci.

- Boksači više paze i sport je napredovao. Iza nas je razdoblje Alija i ovih koji se tresu nakon karijere zbog bolesti. A ja odlučio pripaziti još sa 17, 18 godina, kad mi je glava u hotelu poslije meča zvonila tri dana jer sam pokušao impresionirati publiku. Već desetak godina trudim se primiti što manje udaraca. Da bi mi život poslije karijere bio ugodan.

Je li Filip frustriran boksač?

- Nisam nimalo frustriran, sretan sam čovjek sa svim što imam i što sam postigao. U prvih 14 mečeva imao sam jako dobre protivnike, u 14. borbi legende teške kategorije Joe Lewis, Muhammad Ali, Sonny Liston, Larry Holmes... nisu imali bolje protivnike. Moj je put najlogičniji, najnormalniji, nije ni prirodno u prvih 15 mečeva imati nekog velikog, zahtjevnog protivnika.

No, sam je prozivao jače suparnike i nakon posljednje pobjede izjavio je "Što sam naučio iz ove borbe? Ništa!"

- Trebam jake mečeva, zbog duge amaterske karijere prozivam velika imena i osjećam se spreman, ali ovo je najnormalniji put. Da, Joshua je 16. borbu imao za svjetsku titulu, to je jako rano, Kličko, Lewis, Wilder, Fury... imali su po 20, 25, 30 i više borbi do šanse za pojas. 25 borbi je prosjek velikih šampiona do velike prilike za titulu. Druga je stvar što sam ja jako samouvjeren i htio sam tu borbu, želim je. A među 14 je bilo dobrih boraca, taj zadnji je bio treći senior Europe, jako solidan boksač. Ali zbog moje kvalitete većina ih je izgledala smiješno, puno lošije nego što jesu.

Parkerov je menadžer rekao da Hrgović nema bazu fanova i ne može opravdati meč, ne može se isplatiti, dobiti novac za veliki meč.

- To je rekao i moj menadžer kad je potpisao sa mnom. Sigurno nikome u svijetu velikih igrača koji drže boks nije interes da Hrvat drži svjetski pojas. Mi smo mala država, mala TV prava, koja ne može puno platiti. To je trenutačno ključni problem u dogovaranju mog meča. Da sam Britanac, Nijemac, Francuz... puno bi se prije našlo načina da dođem do borbe za obaveznog izazivača IBF prvaka. Bazu fanova ćemo proširiti kad dobijem te prave mečeve i pokažem ljudima koliko vrijedim, pobijedim par svjetskih imena, onda se ta barijera miče i postaneš međunarodna zvijezda. Kao Kličko ili Manny Pacquiao, koji nemaju veliku bazu u svojim državama. Ne mislim promijeniti svoj stil i prozivati ljude, postati klaun, nego ću nastaviti ovako.

Ipak, prozvali ste na društvenim mrežama Tonyja Yoku.

- Ma to sam prijatelju poslao tu poruku, a on ju je objavio na internetu i brzo se počela širiti. Ja ne prozivam, ne dogovaraju se mečevi na Instagramu, boksači stavljaju ime suparnika u usta da bi kružilo u medijima i ljudi pričali. To se i sad dogodilo, ali od meča ništa. Jer se mečevi ne dogovaraju na Instagramu. Ja se želim boriti sa svima na svijetu.

A do kad ste spremni čekati veliku borbu?

- Moja će karijera trajati još desetak godina ako budem zdrav, moje najbolje godine tek slijede. Pregovaramo za IBF eliminacijsku borbu, razgovori traju duže, nema pomaka, i Garcia i Ruiz su odbili, pismo ide dalje, ali u tjedan-dva ćemo i to dogovoriti. I samo to da u 15. borbi idem na IBF eliminacijsku borbu je rano. Zato nema panike, u idućih pet godina bit ću najbolji.

A onda je otkrio koja je najizglednija iduća borba:

- Kinez Zheng je najvjerojatnija opcija jer pristao je na financijske uvjete, isto mu je je promotor Eddie Hearn, sve je dogovoreno s njim, treba samo dočekati da pismo, taj poziv dođe do njega i odredimo datum. Do kraja idućeg tjedna nadam se da će doći do njega i da će on prihvatiti i da će to biti ta moja velika borba.

A onda je došla tema Alen Babić...

- Uh, ja sam mislio da je ovo ozbiljnija emisija i da nećemo pričati o Babiću, haha... Nije mjesto ova emisija za pričati o njemu, taj čovjek je daleko ispod moje razine u boksačkom smislu, a još više u ljudskom. Spao je na mržnju, prozivke, vrijeđanja ispod svakog nivoa. Nema ga puno u mojim mislima i planovima, ja imam jednu drugi priču i gradim je u ringu i izgradio sam je. A on priču gradi na vrijeđanju i prozivanju mene i glumi klauna. Ta borba nema puno vjerojatnosti, jedino u slučaju ako ću imati neki period čekanja. Recimo, sad da pobijedim taj eliminacijski meč za IBF titulu pa jedan period čekam tu borbu. A ako to ima financijskog smisla za mene i moj tim, može se dogovoriti ta borba. I to jedino u slučaju da pobjednik nosi sve! Jer on svojim ponašanjem nije zaslužio da na mom imenu i mojoj grbači zaradi kunu od toga. Mogu mu priuštiti tu borbu i nokautirati ga u tri runde, da on od toga ne zaradi ništa. Pa ćemo vidjeti bi li on pristao i hoću li ja imati vremena za to.

Progovorio je i o sukobu s bivšim trenerom Leonardom Pijetrajem, koji ga je vodio u amaterskoj karijeri, a na Olimpijskim igrama u Riju toliko je pukao odnos da su čak i na mečeve išli odvojeno.

- Svi neriješeni međuljudski odnosi i prekidi, bilo s curom, ženom, prijateljem..., ostavljaju neke traume, ali one su iza mene, to se dogodilo prije pet godina, riješili smo sve, a ja sam sa sobom u srcu i glavi riješio sve. Hvala mu za sve dobro što je napravio, opraštam mu za sve loše i to je to.

Biste li bili olimpijski prvak da nije došlo do te svađe u Riju?

- Mislim da bih! I u ovako nenormalnim uvjetima za sportaša izgubio sam od Yoke podijeljenom odlukom i mnogi misle da sam pokraden. Poslije mi je čak bilo drago da nisam postao olimpijski pobjednik jer ta volja i želja da se ponovno dokažem sebi i svijetu vrijedi puno više nego olimpijsko zlato. Koje bi me opustilo, to se dogodilo i Yoki, koji je imao dopinšku aferu, privatne afere i nije napredovao u profesionalnom boksu kao ja. Pravi boks počinje tek kad pređeš u profesionalce.

Cjepivo smatra dobrim i cijepio se, ali ostavio bi pravo ljudima da sami odluče žele li ga, a o prelasku u MMA rekao je:

- Još nisam razmišljao o tome, još se moram dokazati u boksu, a kad to napravim, možda dođe vrijeme da pređem u MMA. To je viteški sport i svaka čast tim dečkima koji idu u oktogon. Treba vremena tom sportu da stasa, da se stvore legende i škola MMA. Volim svog prijatelja Roberta Soldića, skupa smo trenirali, pratio sam Mirka cijelu karijeru, naravno i Stipu Miočića.

Biste li imali taktiku za Tysona Furyja da dobijete priliku ući u ring?

- Jedva čekam! On slovi kao najbolji teškaš današnjice, jako je dobar, ali nije nepobjediv. Ima puno slabosti i znao bih kako taktički s njim, a mogao bih se psihički nositi s pritiskom te borbe. Tijelo mu je slaba točka, treba ga gađati dolje, u glavu ga je teško pogoditi, i treba raditi serijski, biti stabilan na nogama, ne gubiti balans jer on sve to kažnjava. I kondicijski biti spreman za 12 rundi rata. I sve to ja jesam!

A ako nikad ne dođete do meča za titulu?

- Moja karijera bit će promašena i ako dođem do tog meča i izgubim! Mogu pobijediti svakog teškaša na svijetu. No, s druge strane, moj život nije promašen, ide dalje, već sam sad postigao jako puno i sretan sam poslovnim i privatnim životom.

Imate li problem sa samokontrolom? Imali ste svađu s s policajcima zbog parkinga, pa ste se javno ispričali, dobili ste uvjetnu kaznu zbog uvreda SMS-om...

- Ja nisam ekscesan, ali u tim slučajevima bio sam jako izigran i napravila mi se velika šteta. Moja je greška što sam tako reagirao, izgubio kontrolu, ali čovjek sam, svi nekad reagiramo kako ne bismo trebali. Važno je kontrolirati emocije.

Pohvalio je bivšeg gradonačelnika:

- Pokoj mu duši, pomogao mi je dosta, kao i svim zagrebačkim sportašima. Njegova su vrata za mene i moje kolege uvijek bila otvorena i iz perspektive zagrebačkog sportaša, bio je odličan gradonačelnik. Od Sinkovića, Sandre Perković, Možnika... nikad nisam čuo da je nešto trebalo a da se nije napravilo sve što se moglo iz Grada. Hvala mu.

Jeste li financijski osigurali život?

- Nisam. S obzirom na sportaše i boksače u vrhu i količinu muke i posvećenosti koje sam uložio, nisam zaradio nikakav novac. Ali ne brinem za sebe, mlad sam, živ, zdrav i kad se nečega primim, snaći ću se i da nije boks. Boks je jako dobar odabir za djecu i rekreativce. Svaki profesionalni sport je težak i nije zdrav, ali boks kao rekreacija i odrastanje bih preporučio svima.

Ulaznu pjesmu u ring ne planira mijenjati.

- Jedan mi je pametan i uspješan čovjek rekao da mi treba međunarodni hit, da se publika poveže sa mnom, ali vrijedno je pohvale da sam odlučio na Wembley i Maddison Square Garden ulaziti s hrvatskom domoljubnom pjesmom. I tako će i ostati.