Hrgović otkrio zašto nije otišao u mirovinu i dodao: 'Uvijek vas nad*ebemo, Englezi! Sljedeći?'

Stari, koliko smo to čekali, kazao je Filip Hrgović (34) na hrvatskom nakon što je kratko proslavio s najbližima svjetsku teškašku titulu po IBF verziji i nestvarnu pobjedu protiv Mosesa Itaume u O2 Areni u Londonu.

- Briljantna izvedba - dobacio je vlasnik Queensberryja Frank Warren, kojega je još u ringu Filip zamolio da mu idući meč priredi u Hrvatskoj.

On bi trebao biti protiv Franka Sancheza, koji se povukao iz meča kako bi omogućio Filipu da se bori s Itaumom, dakako uz novčanu kompenzaciju. Warren mu je na prvu loptu rekao da će učiniti sve što može da Hrgi udovolji i da mu omogući da se bori u domovini.

- Što se tiče tvoje želje da se boriš u Hrvatskoj, znamo gdje smo po pitanju ugovora i Sancheza koji se povukao iz meča (kako bi se borio s pobjednikom, op.a.), ali vidjet ćemo može li se što učiniti, neka vrsta ujedinjenja titula. Moram skinuti kapu ovom čovjeku. Ovaj čovjek je nevjerojatan. Kladionice su mu dale koeficijent 10, došao je ovdje i pobijedio - rekao je Warren pred Hrgovićem.

- Hrvatska snaga, čovječe - poručio je "El Animal", koji je u devetoj rundi, nakon silnih batina u prethodnih osam i nokdauna u drugoj, postao prvi Hrvat s teškaškim naslovom.

Što je to u hrvatskoj snazi, zbog čega ste najbolji, upitali su ga Britanci.

- Uvijek vas nad*ebu, haha. Sad i u boksu, što je s vama dečki. Četiri Britanca zaredom. Joyce, Adeleye, Allen i Moses. Sljedeći je Dubois. Mala država, želimo uspjeti. Gladni smo za uspjehom, protiv svih predviđanja. Znali smo kako se boriti u životu, znamo kako preživjeti. Uvijek smo imali veliku želju za pobjedom, atletski smo jako razvijeni. Hrvatska je posebna zemlja, samo tri i pol milijuna ljudi, a vidite koliko imamo dobrih sportaša. Nogometna reprezentacija, boksački svjetski prvak, tenis, košarka... Svugdje. To je hrvatska snaga.

Što vam prolazi kroz glavu? Djetinjstvo, odrastanje, žena, Zagreb, Dubrava, Sesvete...

- Gle, ne prolazi mi kroz glavu trenutačno ništa. Ne mogu uopće vjerovati da se to događa, zvoni mi glava od svega. Trebat će vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario san.

Jeste li očekivali takvu borbu?

- Ne, da budem iskren, nisam. Mislio sam da će biti lakše, nisam mislio da je tako dobar. Jako je brz, iskreno nisam bio u ringu s nekim poput njega. Ali je neiskusan, istrošio je svu snagu. Vidio sam od prve runde da teško diše, previše je bacao udaraca. Radio je to kao amater. Znao sam da moram to izdržati i ostati u meču, da će se izmoriti i da ću ga dobiti u kasnijim rundama. Prvi put sam osjetio da imam šansu na kraju osme runde, a onda na početku devete znao sam da moram skočiti i srediti ga, to mi je bila šansa. Bog mi je dao posebnu snagu, bio sam toliko umoran, primio toliko udaraca. Ali primio sam neprirodnu energiju odozgo.

O nokdaunu u drugoj rundi je kazao:

- Nisam osjećao snagu, nego brzinu. Nisam vidio taj udarac, više da sam se poskliznuo, nisam bio uzdrman. Nisam osjetio njegovu snagu. On i dalje boksa kao amater. Brz je, ali treba više snage. Treba biti bolji, učiti od profesionalaca - nastavio je Filip.

Vratio se na poraz od Daniela Duboisa u lipnju 2024., tad je u igri bio privremeni IBF-ov pojas. Sad je osvojio onaj pravi. I lice je izdržalo, tek manja posjekotina iznad desnog oka.

- Bilo mi je gore protiv Daniela, velike posjekotine, krv mi je tekla preko oba oka. Ova posjekotina nije bila tako strašna. Velika razlika - rekao je Filip pa se osvrnuo na zadirkivanja Itaume proteklih dana i tjedana.

Foto: Peter Cziborra

- Nisam tako glup kao što izgledam. Radio sam ono što mu je smetalo. Ušao sam mu pod kožu, vidio da je nervozan, da se boji. Igralo je i to ulogu. Pripreme su bile savršene, prvi put u šest godina, tjedan borbe je bio sjajan, taj šamar također. Borba nije bila savršena, ali je savršeno završila. Bog je sve postavio za mene i ovaj tjedan, za moju energiju. To je Božje djelo, pustio je da prođem poniženje protiv Duboisa, da se toliko borim, testirao me toliko puta, ali ostao sam jak. I dao mi je najljepši mogući dar, da se borim i osvojim svjetsku titulu protiv najboljeg tipa, najtalentiranijeg čovjeka u kategoriji. Nema boljeg načina postati svjetski prvak.

Nakon poraza od Duboisa htio je odustati. Ali nije.

- Zaradio sam puno novca ovim borbama, i drugi su na moje ime dobivali novac. Bio sam uništen, već 18 godina u boksu. Dao sam cijeli život u boks, tad sam bio sit. Nisam imao život osim boksa. Razmišljao sam o umirovljenju, ali mi se rodila kći. I cijeli svijet mi se smijao, i moja zemlja. Izgledao sam kao govno u toj borbi, dobio posjekotinu u prvoj rundi. Nisam bio ja. Želio sam odustati, ali kći se rodila i htio sam još jednom pokušati da je učinim ponosnom. Nisam mogao biti otac gubitnik, zbog nje sam ostao, kunem se. Htio sam da bude ponosna.

Odradio je sjajne pripreme s meksičkim trenerom Abelom Sanchezom.

- Zadnjih šest godina stalno mi se nešto događalo. Osobni i poslovni problemi, ozljede. Nisam mogao imati normalne pripreme, nevjerojatno. Ali gurao sam i gurao, ostajao jak i izdržao sve. Prošao sam kroz puno toga i sad mi je Bog dao najljepši dar, postao sam svjetski prvak protiv Mosesa Itaume - rekao je Filip pa nastavio o protivniku kojega je poslao u bolnicu:

Foto: Peter Cziborra

- On je dijete. Može boksati nekoliko rundi, pobjeđivao je sve. I navaljivao je i u devetoj rundi, to mu je bio glup potez, nema iskustva. Sjajan je borac, ali je još mlad. Brz je, nisam osjetio njegovu snagu. Mora raditi na tome, na udarcima. Taj nokdaun, nisam bio ozlijeđen, samo nisam vidio taj udarac. Mora se bolje prilagoditi profesionalnom boksu. Sjajan je talent i sigurno će biti svjetski prvak. Savjetujem mu da ne odustane, da ne izgubi samopouzdanje, da dobije nekoliko lakših mečeva i pobjeda, i da nauči na greškama. Ne možete boksati kao amater, ovo je meč na 12 rundi. Morate biti spremni u svakom trenutku, to nije sprint, nego maraton.

- Mislio sam da ću više toga dobiti u početku, ali nisam mogao parirati njegovoj brzini. Tako je brz, mislio sam da će biti lakše. Nije ništa moglo sjesti.

A kako je Itauma?

- Otišao je u bolnicu na pretrage. Bila je teška borba za obojicu, predostrožnosti radi otišao je u bolnicu. Na najboljem je mjestu, vidjet ćemo što će biti. Filip je klasan prvak, svaka mu čast na tome što je napravio - rekao je promotor Frank Warren.

Kakav bi bio idealan način proslave svjetskog naslova, pitali su Hrgu.

- Čovječe, ne trebam proslavu. Nisam jak u proslavama. Želim držati ovaj pojas, sjesti na stolac i ništa. Sretan sam. Nisam vidio ženu i dijete deset tjedana, želim provesti vrijeme s njima, a ne slaviti. Ne želim tulumariti, želim brzu hranu, McDonald's, okusiti colu i to je to.