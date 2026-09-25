Obavijesti

Sport

Komentari 4
STAO MU NA ŽULJ

Hrgović poludio na britanskog novinara: 'Nemoj me vrijeđati i provocirati. Jesi ti je**no lud?!'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Hrgović poludio na britanskog novinara: 'Nemoj me vrijeđati i provocirati. Jesi ti je**no lud?!'
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Tijekom priprema za Itaumu napravio si 4000 trbušnjaka', krenuo je govoriti britanski novinar, na što ga je hrvatski boksač prekinuo i bijesno reagirao: 'Što si rekao? 4000 trbušnjaka? Jesi ti lud? Pa napravio sam 31.000'

Admiral

Uskoro će proći mjesec dana od najvećeg dana u povijesti hrvatskog boksa. Naš teškaš Filip Hrgović na zasluženom je odmoru nakon što je u londonskoj O2 Areni pobijedio Mosesa Itaumu, stavio IBF pojas oko struka i utišao 20.000 britanskih navijača.

Pokretanje videa...

Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring VIDEO
Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Hrvatski boksač s obitelji je punio baterije u Španjolskoj, a posljednjih dana nalazi se u Dubrovniku, gdje je dao intervju za BoxNation.

- U Dubrovniku sam, u Hrvatskoj, uživam u svom slobodnom vremenu i sve je odlično. Život je odličan. Nevjerojatan je osjećaj biti svjetski prvak, da sam znao da je tako dobar, učinio bih to i ranije. 20 godina pakla, žrtve, teškog rada, prepreka i problema, ali konačno sam uspio. Napravio sam to na najbolji mogući način, pobijedivši najtalentiranijeg i najbržeg tipa u diviziji, buduću superzvijezdu. Učinio sam to u najboljoj borbi godinama unatrag, u borbi o kojoj će se pričati, i koja će se gledati, i za 20 godina. Učinio sam to na teži način, na svoj način, i zbog toga sam jako ponosan i sretan - kazao je Hrgović. 

Hrgovi? postao svjetski prvak po IBF verziji
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

"El Animal" smatra da se ključan dio prema pobjedi utabao uoči same borbe.

- Možda to nisam shvaćao prije borbe, ali sada mi je jasno da je cijeli „fight week“ imao svoju ulogu i da je imao utjecaja na njega i njegov „mindset“, a to se poglavito odnosi na onaj šamar kada me gurnuo na vaganju. Smatram da sam tada ušao u njegovu glavu, bio je nervozan, nesiguran i htio završiti borbu što prije.

A što ga čeka dalje?

- Vidjet ćemo. Postoje opcije za ujedinjenje, postoji opcija za obaveznu obranu titule, a također mi je i Turki Alalshikh rekao da želi da se borim s Ricom Verhoevenom. Postoji, dakle, nekoliko opcija, a moj ultimativni cilj je ujedinjenje pojaseva. To je ono što bih ja volio učiniti, ali vidjet ćemo, zasad još ne znamo koja će biti sljedeća borba. Postoji opcija i da se dogodi obrana titule u Hrvatskoj, ali, kao što rekoh, još uvijek ne znam što će biti.

Hrgovi? postao svjetski prvak po IBF verziji
Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Nakon što je cijeli razgovor prošao u korektnom tonu, Hrgović je u jednom trenutku poludio na novinara. Naime, govoreći o njegovom trening kampu, rekao je kako je naš boksač tijekom tog perioda napravio 4000 trbušnjaka, što nije točna brojka. Nekoliko puta kazao je kako je napravio 31.000 trbušnjaka.

- Što si rekao? 4000 trbušnjaka? Pa jesi ti je**no lud ili što? - bijesno je reagirao Hrgović, na što mu je novinar uzvratio protupitanjem:

- Bilo ih je više?

- Pa 31.000. Je li ovo provokacija? - Hrga se nije mogao smiriti.

Novinar je pokušao smiriti situaciju:

-  Greška je nastala jer je kamp bio na 4000 metara nadmorske visine, odatle je došla ta brojka.

- Nemoj me vrijeđati, molim te - zaključio je Hrgović uz osmijeh. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac
NEKI SU ZADIVLJUJUĆI

FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

Prema trenutačnom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi započeti 2027., dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. godine
VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'
IDEJA TALIJANA

VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'

Novi stadion Maksimir od 200 milijuna eura s okolnim objektima imat će praznine između tribina. Pobjednik arhitektonsko-urbanističkog natječaja dolazi iz Milana, imat će neobičan dizajn

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026