Hrgović poludio na britanskog novinara: 'Nemoj me vrijeđati i provocirati. Jesi ti je**no lud?!'

Uskoro će proći mjesec dana od najvećeg dana u povijesti hrvatskog boksa. Naš teškaš Filip Hrgović na zasluženom je odmoru nakon što je u londonskoj O2 Areni pobijedio Mosesa Itaumu, stavio IBF pojas oko struka i utišao 20.000 britanskih navijača.

Pokretanje videa... VIDEO Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Hrvatski boksač s obitelji je punio baterije u Španjolskoj, a posljednjih dana nalazi se u Dubrovniku, gdje je dao intervju za BoxNation.

- U Dubrovniku sam, u Hrvatskoj, uživam u svom slobodnom vremenu i sve je odlično. Život je odličan. Nevjerojatan je osjećaj biti svjetski prvak, da sam znao da je tako dobar, učinio bih to i ranije. 20 godina pakla, žrtve, teškog rada, prepreka i problema, ali konačno sam uspio. Napravio sam to na najbolji mogući način, pobijedivši najtalentiranijeg i najbržeg tipa u diviziji, buduću superzvijezdu. Učinio sam to u najboljoj borbi godinama unatrag, u borbi o kojoj će se pričati, i koja će se gledati, i za 20 godina. Učinio sam to na teži način, na svoj način, i zbog toga sam jako ponosan i sretan - kazao je Hrgović.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

"El Animal" smatra da se ključan dio prema pobjedi utabao uoči same borbe.

- Možda to nisam shvaćao prije borbe, ali sada mi je jasno da je cijeli „fight week“ imao svoju ulogu i da je imao utjecaja na njega i njegov „mindset“, a to se poglavito odnosi na onaj šamar kada me gurnuo na vaganju. Smatram da sam tada ušao u njegovu glavu, bio je nervozan, nesiguran i htio završiti borbu što prije.

A što ga čeka dalje?

- Vidjet ćemo. Postoje opcije za ujedinjenje, postoji opcija za obaveznu obranu titule, a također mi je i Turki Alalshikh rekao da želi da se borim s Ricom Verhoevenom. Postoji, dakle, nekoliko opcija, a moj ultimativni cilj je ujedinjenje pojaseva. To je ono što bih ja volio učiniti, ali vidjet ćemo, zasad još ne znamo koja će biti sljedeća borba. Postoji opcija i da se dogodi obrana titule u Hrvatskoj, ali, kao što rekoh, još uvijek ne znam što će biti.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Nakon što je cijeli razgovor prošao u korektnom tonu, Hrgović je u jednom trenutku poludio na novinara. Naime, govoreći o njegovom trening kampu, rekao je kako je naš boksač tijekom tog perioda napravio 4000 trbušnjaka, što nije točna brojka. Nekoliko puta kazao je kako je napravio 31.000 trbušnjaka.

- Što si rekao? 4000 trbušnjaka? Pa jesi ti je**no lud ili što? - bijesno je reagirao Hrgović, na što mu je novinar uzvratio protupitanjem:

- Bilo ih je više?

- Pa 31.000. Je li ovo provokacija? - Hrga se nije mogao smiriti.

Novinar je pokušao smiriti situaciju:

- Greška je nastala jer je kamp bio na 4000 metara nadmorske visine, odatle je došla ta brojka.

- Nemoj me vrijeđati, molim te - zaključio je Hrgović uz osmijeh.