Hrgović poludio: On je tu da mi skine glavu, što me pozdravlja

Sjajno je biti ovdje. Stigao sam sa sombrerom kako bi ponašao poštovanje vašoj zemlji. Kao boksač poštujem Meksiko jer su dali toliko legendi i sjajnih boksača poput Moralesa, Barrere, Chaveza, Alvareza, rekao je Filip Hrgović na presici uoči borbe protiv Marija Heredije.

Hrvatski borac se u Hermosillu pojavio sa sombrerom, odnosno šeširom na glavi kako bi odao počast Meksikancima i tako ih pozdravio.

Filipu je ovo deveta borba u karijeri, a i za ovaj meč se pripremao u Miamiju kod kubanskog trenera Pedra Diaza.

- Ti ljudi su moji heroji. Želim zahvaliti promotorima koji su mi dali ovu priliku. Bit će to pravi šou. Želim zahvaliti treneru Diazu koji me pripremio na ovu borbu i ostalim članovima mog stožera. Želim zahvaliti Herediji na prihvaćanju ovog izazova. Bit će to sjajna borba u subotu - kaže Hrga.

On i meksički boksač odradili su u četvrtak i prve otvorene treninge, a onda je Heredia iznenadio sve. Hrga je izašao iz ringa i krenuo prema svlačionici, a meksički borac otišao je prema njemu. Zaštitari su odmah 'skočili' misleći da će doći do sukoba, no Heredia je odlučio samo pozdraviti Hrgovića. Meksičke nježnosti nije najbolje prihvatio Hrga kojeg je iznenadilo Heredijino ponašanje koje je pak pomalo neobično za borca. To je kao da idete opljačkati banku pa prije toga pozdravite i izgrlite zaposlenike.

- Što me imaš pozdravljati. Pozdravi me poslije meča. Pokazao je preveliki respekt. Ne volim takve borce koji previše pozdravljaju. Mi smo tu da se borimo. On je tu da mi skine glavu, ja sam tu da njemu skinem glavu. Sačuvaj me Bože od borba s čovjekom koji nema što izgubiti. Ja sam veliki favorit, on ide na sve ili ništa. Ja trebam to završiti. Treba vidjeti kako će mi se lijeva ruka ponašati - kazao je Hrga.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Heredia ima više borbi od Hrge uz 16 pobjeda, jedan remi i šest poraza, dok naš borac nijednom nije izgubio. Meksikanac je svjestan da mu je ovo najveća borba u karijeri no, ako je Ruiz postao svjetski prvak, nada se da i on može do sjajnog rezultata.

- Ovo je najbolja borba u mom životu. Osjećam se spremno i želim pobijediti. Gledao sam ga, težak je borac. Visok je i malo sam zabrinut, Nikad se nisam borio s boksačima koji su visoki poput njega. Spreman sam, radio sam na tome i idem po pobjedu. Nikada nisam izgubio u Hermosillu i volim se ovdje boriti - poručio je Heredia.

Hrgović je ogromni favorit, a toga su svjesne i kladionice. Koeficijent na njegovu pobjedu je 1,01 što je najniža moguća kvota u kladioničarskom svijetu. No na to sve treba zaboraviti, Hrga se treba skoncentrirati i odraditi borbu onako kako je napravio već šest puta. Pobjeda nokautom. Corbin je prije tri mjeseca pao već u prvoj rundi, a nadamo se da će takav epilog biti i u nedjelju u Hermosillu.

Hoće li tako Heredia grliti Filipa i nakon poraza, vidjet ćemo u noći sa subote na nedjelju, a prijenos bi trebao početi oko 4:15 na RTL-u.