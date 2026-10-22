Obavijesti

Sport

Komentari 3
O JEDINOM IZGUBLJENOM MEČU

Hrgović samouvjereno: 'Sada kada sam zdrav, uništio bih ga'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Hrgović samouvjereno: 'Sada kada sam zdrav, uništio bih ga'
Foto: John Sibley
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mislim da u tom meču nisam bio pravi. Bio sam bolestan, ozlijeđen, imao sam posjekotine na oba oka, a on me udarao glavom, rekao je Hrgović o jedinom porazu u profesionalnoj karijeri

Admiral

Hrvatski teškaš Filip Hrgović koji je osvojio IBF-ov naslov prvaka gostovao je u emisiji Ariela Helwanija, jednog od najpoznatijeg novinara borilačkog sporta gdje je otkrio koje su mu želje u budućnosti, a najviše se osvrnuo na borbu protiv Daniela Duboisa koji mu je nanio jedini poraz u profesionalnoj karijeri. 

Njih dvojica borila su se prije dvije godine u Rijadu, kada je Doubois tehničkim nokautom u osmoj rundi savladao 'el animala'. Hrgović nije skrivao želju za revanšem. 

- To je borba koju želim najviše zato što je on jedini čovjek koji me pobijedio. Mislim da u tom meču nisam bio pravi. Bio sam bolestan, ozlijeđen, imao sam posjekotine na oba oka, a on me udarao glavom. Podcijenio sam ga - objasnio je u intervjuu te dodao:

- Izgubio sam tu borbu, ali definitivno mislim da ga mogu pobijediti. Iskreno, mislim da bih ga uništio. 

Aktualni prvak teške kategorije otkrio je da u njihovom prvom međusobnom meču bio daleko od savršenog fizičkog stanja. 

- Bio sam bolestan otprilike sedam dana prije borbe. Nisam mogao ni hodati, ležao sam u krevetu i bio jako bolestan. Posjekao sam se i na sparingu pa sam izgubio nekoliko tjedana sparinga - rekao je, a onda i priznao:

- Mislio sam da će to biti laka večer za mene. A onda sam već od prve runde imao posjekotine iznad oba oka. Krv mi je od prve runde ulazila u oči.

VIDEO: BRUTALAN NASTUP Pogledajte kako je Filip Hrgović rasturio teškaše. Voditelj je morao reagirati: 'Ispričavam se'
Pogledajte kako je Filip Hrgović rasturio teškaše. Voditelj je morao reagirati: 'Ispričavam se'

Međutim, Hrgović je uvjeren da je bio zdrav da bi ishod meča bio drukčiji. 

- Čak i u takvom stanju dobivao sam većinu rundi i pogađao neke jako, jako dobre udarce. Zamislite me zdravog, koncentriranog i potpuno fokusiranog. Mislim da bih ga jednostavno uništio - zaključio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
STIGLA KAZNA

DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

UEFA je žestoko udarila Hajduk: 96.000 eura kazne i prazne tribine protiv Sint-Truidensea zbog pirotehnike na Poljudu
Navijači Hajduka: 'Sami sebi najveći neprijatelji', 'Neka plate počinitelji', 'Polovica Šotičeka'
NISU ZADOVOLJNI

Navijači Hajduka: 'Sami sebi najveći neprijatelji', 'Neka plate počinitelji', 'Polovica Šotičeka'

Brojni navijači Hajduka izrazili su svoje nezadovoljstvo na službenoj stranici kluba. Zbog ponašanja pojedinaca mnogi će ostati uskraćeni europske utakmice koje su se dugo čekale u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026