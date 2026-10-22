Hrgović samouvjereno: 'Sada kada sam zdrav, uništio bih ga'

Hrvatski teškaš Filip Hrgović koji je osvojio IBF-ov naslov prvaka gostovao je u emisiji Ariela Helwanija, jednog od najpoznatijeg novinara borilačkog sporta gdje je otkrio koje su mu želje u budućnosti, a najviše se osvrnuo na borbu protiv Daniela Duboisa koji mu je nanio jedini poraz u profesionalnoj karijeri.

Njih dvojica borila su se prije dvije godine u Rijadu, kada je Doubois tehničkim nokautom u osmoj rundi savladao 'el animala'. Hrgović nije skrivao želju za revanšem.

- To je borba koju želim najviše zato što je on jedini čovjek koji me pobijedio. Mislim da u tom meču nisam bio pravi. Bio sam bolestan, ozlijeđen, imao sam posjekotine na oba oka, a on me udarao glavom. Podcijenio sam ga - objasnio je u intervjuu te dodao:

- Izgubio sam tu borbu, ali definitivno mislim da ga mogu pobijediti. Iskreno, mislim da bih ga uništio.

Filip Hrgovic is confident he would 'destroy' Daniel Dubois if they meet again: “That's the fight I want the most because he's the only guy that defeated me, and I think I was not right in that fight. I was sick, I was injured, I was cut on both eyes, he was headbutting me. I underestimated him. I lost that fight, but I think definitely I can beat him, I think I will destroy him, honestly. I was sick like seven days before the fight. I couldn't walk, I was in my bed, so sick. I was cut in sparring. I lost a few weeks of sparring. I thought it was gonna be an easy night for me, and from the first round I was cut on both eyes. Blood was going into my eyes from round one. Even in those conditions, I was winning most of the rounds and connecting some big, big shots. Imagine if I'm healthy, concentrated and focused. I think I will just destroy him.” — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 21, 2026

Aktualni prvak teške kategorije otkrio je da u njihovom prvom međusobnom meču bio daleko od savršenog fizičkog stanja.

- Bio sam bolestan otprilike sedam dana prije borbe. Nisam mogao ni hodati, ležao sam u krevetu i bio jako bolestan. Posjekao sam se i na sparingu pa sam izgubio nekoliko tjedana sparinga - rekao je, a onda i priznao:

- Mislio sam da će to biti laka večer za mene. A onda sam već od prve runde imao posjekotine iznad oba oka. Krv mi je od prve runde ulazila u oči.

Međutim, Hrgović je uvjeren da je bio zdrav da bi ishod meča bio drukčiji.

- Čak i u takvom stanju dobivao sam većinu rundi i pogađao neke jako, jako dobre udarce. Zamislite me zdravog, koncentriranog i potpuno fokusiranog. Mislim da bih ga jednostavno uništio - zaključio je.