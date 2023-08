Hrgović: Usik, Fury i Joshua su trenutno su najbolji na svijetu. Pokazat ću da sam tako visoko

Filip Hrgović (31) sve je bliže povratku u ring nakon skoro godinu dana. Hrvatski boksač ući će u ring s Australcem Demseyjem McKeanom, koji je neporažen u 22 borbe u karijeri. Naravno, s obzirom da Hrgović trenutno ima status obaveznog IBF-ovog izazivača, ovaj će meč odlučiti tko će napasti pojas svjetskog prvaka protiv boljeg iz borbe aktualnog prvaka Oleksandra Usyka i Daniela Duboisa koji se održava 26. kolovoza u Wroclawu (Poljska).

Hrgović je u srpnju otišao u Houston gdje obavlja završne pripreme uoči borbe u London, a dao je veliki intervju za YouTube kanal svoje promotorske kuće, Wasserman Boxinga.

- Usred sam pripremnog kampa, prošla je gotovo godina dana bez borbi, ali konačno smo ugovorili meč i sretan sam što ću ponovno biti u ringu, na tako velikoj priredbi. Trenutno se osjećam jako dobro. U Houstonu sam već četiri tjedna, tu mi je pripremni kamp i radim s trenerom Ronniejem Shieldsom. Prije toga bio sam u Zagrebu, gdje sam radio na kondicijskoj pripremi, a ovdje sada spariram tri puta tjedno s dobrim sparing partnerima. Zdrav sam, nemam ozljeda i sve je dobro - rekao je 'El Animal'.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

McKean je drugačiji borac

McKean je do ove borbe imao nešto drugačiji put od Hrgovića. Naime, Australac nema nijednu amatersku boksačku borbu. U profesionalce je prešao nakon pregršt borbi u MMA-ju i muay thaiju. Hrgović očekuje da će McKean pružati dobar otpor, ali ne smatra ga jednim od najboljih boksača u kategoriji.

- On je solidan boksač, neporažen, velik. Iste je visine kao i ja, 198 centimetara, u dobroj je formi i baca puno udaraca. Naporno treniram, ne podcjenjujem ga i očekujem dobru borbu. To će biti njegov prvi veliki meč i očekujem ga na više od 100%, bit će motiviran da pokaže nešto u ovoj borbi. Ne bih ga svrstao u vrh divizije, ali je solidan i neporažen protivnik. Boksa u kontragardu, a uvijek je zeznuto boriti se protiv takvih boksača. Imam dobre sparing partnere i bit ću spreman.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Hrgović je uvjeren da može pobijediti svakoga kada je na vrhuncu. Tvrdi da je to saznao kada je porazio Kineza Zhileija Zhanga prošlog kolovoza.

- Svi smo podcjenjivali Zhanga, ali on je u borbama protiv mene i Joycea pokazao da je elitni teškaš i prava stvar. U toj sam borbi naučio da ako ga mogu pobijediti u svom najgorem izdanju - onda mogu pobijediti svakoga kad sam na 100 posto. Napravio sam neke pogreške, i tehničke i taktičke, ali puno sam naučio u tom meču i saznao ono što sam, zapravo, znao i ranije, a to je da me nitko ne može nokautirati. Na svoju najgoru noć, u najtežem razdoblju života, pobijedio sam tako dobrog borca. Na svojih 100 posto mogu pobijediti bilo koga na svijetu - kaže Hrgović.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Tvrdi da je prerano da ga se spominje među najboljim teškašima na svijetu.

- U ovom trenutku, tri najbolja teškaša na svijetu su Usyk, Fury i, ne znam, vjerojatno, Deontay Wilder. Kao što rekoh, uvjeren sam da mogu pobijediti svakoga u diviziji, ali trenutno moj ranking nije Top 3. Nisam pokazao ništa što bi me plasiralo tako visoko, ali hoću, učinit ću to. Kada me, za godinu ili dvije, ponovno pitate to isto pitanje, reći ću da je broj jedan - za kraj je rekao Hrgović.