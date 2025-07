Hrgović: Žao mi je što nisam bio na Thompsonovom koncertu

Hrvatski boksač Filip Hrgović (33, 18-1) uskoro će se vratiti u ring. Podsjetimo, "el animal" u travnju je pobijedio Joea Joycea i time se vratio na pravi kurs nakon poraza od Daniela Duboisa u borbi za IBF-ov pojas prvaka. Novi izazov za Hrgovića bit će još jedan engleski boksač, David Adeleye (28, 14-1).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Hrgović nakon poraza: 'Ovako se ne mogu povući. Još jednom ću na put prema svjetskoj tituli' | Video: 24sata/Video

Tim je povodom Hrgović dao intervju za Večernji list u kojem je rekao kako se nadao da će Oleksandr Usik završiti legendarnu karijeru nakon što je ranije u srpnju drugi put u karijeri objedinio sve titule u teškoj kategoriji.

- Nadao sam se da će se Usik umiroviti već nakon ove borbe jer je sve osvojio. No kako sada stvari stoje, on će se još boriti. A kada bi on upraznio naslove u sve četiri svjetske organizacije, onda bi to značilo četiri slobodna pojasa i priliku za mnoge pa tako i za mene - rekao je Hrgović, koji je nakon poraza od Duboisa poručio kako mu je titula i dalje cilj.

Zagreb: Boksač Filip Hrgović | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Youtuberu Jakeu Paulu savjetovao je kako mu borba protiv Anthonyja Joshue nije pametna odluka.

- Ne bih volio vidjeti tu borbu. Ne zanima me influencerski boks. Bilo bi to opasno za zdravlje Jakea Paula, moglo bi biti ozbiljnih posljedica. Ne možete od influencera u samo nekoliko godina postati ozbiljan boksač. Joshua bi ga mogao vrlo ozbiljno ozlijediti – rekao je Hrga.

Foto: Ed Sykes/REUTERS

Hrgović tradicionalno u ring izlazi uz pjesmu "Geni kameni" od Marka Perkovića Thompsona, a na koncertu u Zagrebu ipak nije bio.

- Pri izlasku iz ringa ostajem uz "Gene kamene". Inače, žao mi je što sam već bio u SAD-u kada se održavao taj povijesni Thompsonov koncert, na koji bih svakako išao. To je bio spektakl kakav pratiš jednom u životu. Ono s dronovima bilo je nevjerojatno - zaključio je.