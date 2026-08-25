Hrgović žestoko o Itaumi: Da je rođen u Hrvatskoj, radio bi u McDonaldsu! Izbacit ću ga van

Još je četiri dana ostalo do velikog spektakla u londoskoj O2 areni. Filip Hrgović i Moses Itauma borit će se za titulu po IBF verziji, a već nekoliko tjedana veliki je fokus na borcima. Redaju se sučeljavanja i intervjui, a sada je hrvatski boksač dao još jedan i to prilično oštar. Ponovo je govorio kako je Itaumi sve bilo na pladnju te da ga uopće ne zanima što nije favorit.

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- Nije me briga. Mišljenja su..., svi ih imaju. Jesi li čuo tu uzrečicu? Mišljenja su poput guzice, svi ih imaju. Nije me briga što drugi misle, to je nebitno. Čak i da sam favorit, nije me briga. Kako mi pomaže ako ti recimo misliš da ću pobijediti. Hoće li mi to pomoći? Bitno je samo ono što ja mislim. Izbacit ću ga iz ringa - rekao je Hrgović za DAZN na kojem će se prenositi borba.

Voditelj i Hrgović dotakli su se i Hrvatske, odnosno koliko je teško doči na boksački vrh iz zemlje koja je puno manja od Engleske.

- Da je rođen u Hrvatskoj, sad bi radio u McDonaldsu, u drive thruu. On se ne bi mogao nositi sa svim tim poteškoćama koje dolaze kad ste iz male države. Jako je teško biti uspješan ako dolazite iz manje države. Ja sam pak oduvijek vjerovao da ću biti svjetski prvak, uvijek sam vjerovao u sebe. Još otkako sam bio dijete, imao sam osjećaj da sam predodređen za to - naglasio je "El Animal".

Komentirao je i Itaumu kao osobu.

- Ne poznajem ga kao osobu i nemam predrasude. Na temelju onoga što vidim na TV-u, puno je loših tipova koji se ponašaju da su jako dobri i pristojni, a puno je i onih koji loše izgledaju na TV-u, a zapravo su dobre osobe. Ne znam kakva je Mosesova duša i srca, nisam se družio s njim - zaključio je.