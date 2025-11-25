Obavijesti

MOGUĆA BORBA

Hrgovićev menadžer: Spreman je i zaslužuje se boriti za pojas

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ed Sykes/REUTERS

S dvije teško izborene povratničke pobjede protiv Joycea i Adeleyea, gledali bismo pravi teškaški rat, kao u stara vremena, rekao je Keith Connolly. Borba Hrgovića i Fabija Wardleyja je itekako moguća

Filip Hrgović (33) je zadnji put u ringu bio 16. kolovoza kada je pobijedio Davida Adeleyea jednoglasnom odlukom sudaca. U tom meču zadobio je posjekotinu iznad oka, ali je nastavio meč i na kraju slavio. Ta pobjeda bila mu je druga u nizu nakon poraza od Daniela Duboisa tako da je "El Animalu" samopouzdanje naraslo. Još se ne zna protiv koga će se Hrgović sljedeće boriti, ali njegov menadžer ima ideju.

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes/REUTERS

- Hrgović je spreman i zaslužuje se boriti protiv Wardleyja za pojas. S dvije teško izborene povratničke pobjede protiv Joycea i Adeleyea, gledali bismo pravi teškaški rat, kao u stara vremena - rekao je njegov menadžer Keith Connolly za Sports Ilustrated.

Podsjetimo, Oleksandr Usik odrekao se svog WBO pojasa. Ukrajincu je organizacija naredila da se mora boriti protiv Fabija Wardleyja, ali to se nije dogodilo pa je tako Wardley postao prvak po WBO-u. Britanac je postao obavezni izazivač Usiku nakon što je u listopadu u 11. rundi sjajnim prekidom pobijedio Josepha Parkera i osvojio privremeni WBO pojas, pa je kasnije postao i punopravni prvak.

Prvi na ljestvici izazivača po WBO-u je Moses Ituma koji će se boriti s Jermaineom Franklinom tako da bi se njega moglo zaobići. Drugi na ljestvici je Filip Hrgović koji čeka svog protivnika pa nije nemoguće da ćemo hrvatskog borca gledati u borbi za titulu. Hrgović se još nije oglasio o tome, niti ima službene potvrde, ali je opcija otvorena, a Hrgović ne bi imao ništa protiv da napadne pojas.

