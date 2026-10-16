Hrgovićev promotor se oglasio: Naporno radimo da se Filip bori u Hrvatskoj i ostvari svoj san...

Hrvatski boksač Filip Hrgović mogao bi početkom 2027. godine prvi put braniti naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji pred hrvatskim navijačima. Njegov promotor Frank Warren potvrdio je da Queensberry Promotions radi na organizaciji boksačke priredbe u Zagrebu, koja bi bila prva borba za svjetsku titulu u teškoj kategoriji održana u Hrvatskoj.

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Pokretanje videa... VIDEO Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

- Naporno radimo kako bismo borbu doveli u Hrvatsku i omogućili mu da ostvari svoj san. Zaslužio je to, izjavio je Warren za magazin The Ring. Dodao je da vjeruje u realizaciju događaja, ali da će službenu objavu pričekati do završetka dogovora.

Hrgović je pojas za prvaka prema IBF-u osvojio 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni, gdje je u borbi za upražnjenu titulu svladao Britanca Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi. Nakon teškog početka i zaostatka na sudačkim karticama, hrvatski boksač preuzeo je kontrolu i stigao do najvećeg uspjeha karijere.

Ako se meč održi tijekom zime ili početkom 2027., najizglednija lokacija je Arena Zagreb, koja za boksačke priredbe može primiti gotovo 23.000 gledatelja. Hrgović je još u rujnu najavio da bi upravo ta dvorana bila opcija jer stadion u zimskim uvjetima ne dolazi u obzir. U Areni je posljednji put boksao 2018. godine, kada je pobijedio Amira Mansoura, a nekoliko mjeseci poslije u Košarkaškom centru Dražen Petrović svladao je Kevina Johnsona.

Foto: Peter Cziborra

Najizgledniji protivnik za prvu obranu naslova je Kubanac Frank Sanchez, obvezni izazivač prema IBF-u. Privremeno je ustupio mjesto kako bi se održala borba Hrgovića i Itaume za upražnjeni pojas, ali je zadržao status prvog izazivača. Hrgović je nakon osvajanja titule spominjao i mogućnost borbi za ujedinjenje pojaseva.

Eventualna obrana naslova u Zagrebu bila bi povijesna za hrvatski boks, koji dosad nije imao svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koji bi pojas branio na domaćem terenu.