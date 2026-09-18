Hrgovićev trener otkrio kako su srušili Itaumu: 'Primijetio sam da nije snažan udarač...'

Filip Hrgović (34 godine, 21-1) krajem kolovoza ostvario je najveći uspjeh profesionalne karijere. U londonskoj O2 Areni svladao je Mosesa Itaumu (21, 14-1) tehničkim nokautom u devetoj rundi i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrvatski boksač do pobjede je stigao velikim preokretom nakon što je mladi Britanac dominirao većim dijelom borbe, a njegov trener Abel Sanchez sada je otkrio detalje taktike koja je Hrgovića odvela do svjetskog trona.

Iskusni meksičko-američki stručnjak, koji je tijekom karijere surađivao i s legendarnim Genadijem Golovkinom, preuzeo je Hrgovića nakon poraza od Daniela Duboisa u lipnju 2024. godine. Hrvatski teškaš potom je nanizao pobjede protiv Joea Joycea, Davida Adeleyeja i Davea Allena, a najveću nagradu za povratak u vrh dočekao je protiv Itaume. Sanchez se u razgovoru za The Fight Wire prisjetio priprema za taj meč i objasnio kako je sa svojim boksačem pristupio jednom od najvećih izazova njegove karijere.

- Sve što trener može učiniti jest pripremiti svog boksača da bude najbolji što može biti. Nismo se htjeli prilagođavati Itaumi jer on ima atribute koje Filip nema. On je jednostavno on, a Filip je Filip. Zato smo ga pripremili da te večeri bude najbolji u izvedbi onoga što on jest - objasnio je Sanchez.

Foto: Peter Cziborra

Trener hrvatskog boksača dobro je proučio Itaumine nastupe. Iako je Britanac slovio za iznimno opasnog udarača, Sanchez je u njegovim borbama prepoznao slabost koju su odlučili iskoristiti.

- Gledajući Itaumine borbe, primijetio sam da je brz, da ima odlične kombinacije i rad nogu, ali također sam primijetio da nije snažan udarač. Ljudi su govorili da je snažan udarač, ali za mene on to nije, barem trenutačno. Pomislio sam da, ako Hrgovića pripremimo na 100 posto, možemo odvući Itaumu tamo gdje želimo, što smo i učinili - rekao je trener hrvatskog boksača.

Takav pristup na kraju je donio rezultat. Itauma je bolje otvorio meč i skupljao bodove, ali Hrgović je izdržao njegove napade i dočekao trenutak kada je mladi Britanac počeo gubiti snagu. U devetoj rundi preuzeo je inicijativu i serijom udaraca natjerao protivnikov kut da prekine borbu. Sanchez je istaknuo kako je upravo strpljenje bilo jedan od ključnih elemenata Hrgovićeva nastupa.

- Apsolutno sam zadovoljan. Možete me čak čuti kako iz kuta govorim: 'Savršeno, samo ga natjeraj da radi još napornije'. Nisam htio da Filip bude taj koji će izgorjeti, nego da to bude drugi tip - prisjetio se Sanchez.

Foto: Andrew Couldridge

Otkrio je i što se događalo nakon incidenta na službenom vaganju, kada je Itauma odgurnuo Hrgovića, a hrvatski mu je boksač uzvratio šamarom. Bivši svjetski prvak u kruzer kategoriji Johnny Nelson taj je trenutak ranije opisao kao "poljubac smrti" za mladog Britanca. Sanchez smatra da je incident dodatno podigao napetost uoči meča i pretvorio sportsko suparništvo u osobni obračun.

- Ključan je bio šamar jer ga je razbjesnio u stilu: 'Sad ću te ubiti'. Nakon toga je postalo osobno - rekao je Sanchez.

Otkrio je i kako je Hrgović reagirao nakon što su napustili vaganje i krenuli prema kući koju su iznajmili u Londonu.

- Kada smo se vraćali u kuću, Filip me pitao: 'Misliš li da će me doista napasti iz sve snage?', a ja sam mu odgovorio: 'Htjet će te ubiti od prvog gonga' - ispričao je Sanchez.