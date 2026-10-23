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Hrgovićeva borba u zagrebačkoj Areni sve izglednija, oglasio se i direktor: 'Podržavamo tu ideju'

Piše Issa Kralj,
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Hrgovićeva borba u zagrebačkoj Areni sve izglednija, oglasio se i direktor: 'Podržavamo tu ideju'
Foto: John Sibley
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Učinit ćemo sve s naše strane da Filip nastupi u rodnom gradu - izjavio je za britanski Sky Sport direktor Arene Zagreb Sretan Šarić

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Filip Hrgović i Frank Sanchez blizu su dogovora za novu borbu za IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, a borba bi se trebala održati početkom sljedeće godine. Hrvat je u više navrata isticao kako mu je želja da se bori pred domaćom publikom, a najizglednije je kako će se boriti u Zagrebu. 

Hrgović nakon osvajanja IBF-ovog pojasa protiv Mosesa Itaume ima obvezu boriti se sa Sanchezom koji se prethodno odrekao borbe, uz uvjet da se pobjednik bori s njim. Borba 'el animala' i Hrgovića koja je ušla u povijest hrvatskog boksa održala se u londonskoj O2 Areni, gdje se Hrgović ponovno našao prošlog vikenda, ali ovaj put uz ring dok je Daniel Dubois branio WBO-ov naslov protiv sunarodnjaka Fabija Wardleyja

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Dubois je nanio Hrvatu jedini poraz u profesionalnoj karijeri, a Hrgović je isticao kako želi revanš. Međutim, za revanš će morati još pričekati jer najprije ga čeka borba sa Sanchezom. 

Menadžer kubanskog teškaša Mike Borao potvrdio je za Sky Sports da već komunicira s Georgeom Warrenom, inače sinom utjecajnog Franka Warrena koji je ujedno Hrgovićev promotor, te je izjavio:

- Očekujem da će se Frank Sanchez i Filip Hrgović boriti u prvom kvartalu 2027. godine, možda u Zagrebu, ali još je prerano da bismo to mogli sa sigurnošću potvrditi - rekao je. 

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Da je borba u Zagrebu vrlo izgledna potvrdio je i Sretan Šarić, direktor Arene Zagreb. 

- Naravno da podržavam mogućnost održavanja te borbe u Areni Zagreb. Učinit ćemo sve s naše strane da Filip nastupi u rodnom gradu - izjavio je za britanski Sky Sport. 

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