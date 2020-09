Hrgoviću pet dana prije borbe otkazao protivnik! Borit će se protiv Grka koji ima jedan poraz

<p>Pet dana prije borbe 26. rujna u Danskoj <strong>Filip Hrgović</strong> (28) mora se spremati za novog protivnika! Umjesto Čeha <strong>Ondreja Pale</strong> Hrgović će se boriti protiv Grka <strong>Alexandrea Kartozije</strong>, potvrdio je Hrgin Team Sauerland.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filip Hrgović na treningu</strong></p><p>U "pet do 12" Pala je otkazao nastup, pa je iskusni Grk pristao biti zamjena. Radi se o 39-godišnjaku koji ima jedan poraz u karijeri, ali u malenom uzorku od deset borbi, uz osam pobjeda i remi. </p><p>S boksačem kakav je Hrgović još se nije borio, a u ringu je zadnji put bio na početku godine, u Tijuani je nokautom pobijedio Manuela Durana. Kažemo, daleko je od Hrgovićevog kalibra, ali opreza nikad dovoljno.</p><p>- Mislim da sam bolji borac, ali moram biti oprezan - rekao je El Animal uoči borbe u subotu u Struer Energi Parku.</p><p>- Nisam se borio deset mjeseci i uzbuđen sam. </p><p>Nakon Danske Hrgovića čeka odlazak u Ameriku te možda čak i dvije borbe do kraja godine...</p><p>- U Americi sam se trebao boriti protiv<strong> Rydella Bookera i </strong>ako prođe sve dobro, čeka me jak tempo. Tko zna, možda do kraja godine još jednom se budem borio nakon Bookera. Treniram jako, nemam ozljeda i sve ide prema planu. Trebaju mi mečevi. Nisam nikad bio u Danskoj i veselim se tomu.</p>