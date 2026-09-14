Hrgoviću se otvara meč protiv Verhoevena! Saudijski moćnik uvrstio borbu na listu želja

Filip Hrgović (34 godine, 21-1) mogao bi nakon osvajanja IBF-ova naslova svjetskog prvaka dobiti vrlo neočekivanog protivnika. Saudijski sportski moćnik Turki Alalshikh uvrstio je borbu hrvatskog teškaša protiv Rica Verhoevena (37, 1-1) među velike mečeve koje želi organizirati.

Hrgović je nedavno ostvario najveću pobjedu karijere. Mosesa Itaumu pobijedio je tehničkim nokautom u devetoj rundi i osvojio IBF-ov pojas, a nakon toga se njegovo ime počelo povezivati s nizom velikih borbi. Sada se pojavila i ideja o dvoboju s Verhoevenom, jednim od najvećih kickboksača svoje generacije.

Novinar The Ringa Mike Coppinger objavio je popis borbi koje Alalshikh želi organizirati. Uz Hrgovićev okršaj s Verhoevenom, na njemu su Tyson Fury - Anthony Joshua, Jai Opetaia - David Benavidez, Shakur Stevenson - Devin Haney, Naoya Inoue - Jesse Rodriguez, revanš Terencea Crawforda i Canela Álvareza te Crawfordova borba protiv Ryana Garcije.

Big-time fights @Turki_alalshikh tells me are on his wishlist to make:



Tyson Fury-Anthony Joshua



Jai Opetaia-David Benavidez



Shakur Stevenson-Devin Haney



Naoya Inoue-Bam Rodriguez



Terence Crawford-Canelo Alvarez rematch



Filip Hrgovic-Rico Verhoeven



Crawford-Ryan Garcia pic.twitter.com/4dJhvFfUAW — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 13, 2026

Verhoeven je godinama bio zaštitno lice Gloryja i dominirao teškom kategorijom. Pobjeđivao je borce poput Badra Harija, Ben Saddika i Levija Rigtersa te izgradio status "Kralja kickboksa". Posljednjih godina počeo se ozbiljnije okušavati i u profesionalnom boksu, a ove godine dobio je priliku protiv Oleksandra Usika. Verhoeven je aktualnom svjetskom prvaku pružio snažan otpor i izdržao do 11. runde, kada je sudac prekinuo borbu nakon nokdauna. Odluka je izazvala rasprave, a među onima koji su smatrali da je prekid stigao prerano bio je i Alalshikh.

Takva izvedba dodatno je povećala zanimanje za Verhoevenove buduće boksačke nastupe, a sada ga saudijski investitor želi spojiti upravo s Hrgovićem. Borba bi privukla velik interes zbog potpuno različitih sportskih puteva dvojice boraca. Hrgović je izrastao kroz amaterski i profesionalni boks te stigao do svjetskog naslova, dok je Verhoeven najveći dio karijere proveo u kickboxingu prije prelaska u boksački ring.

Za Hrgovića bi takav okršaj predstavljao još jednu veliku međunarodnu priredbu i potencijalno vrlo unosan posao, dok bi Verhoeven dobio novu priliku dokazati da može konkurirati najboljim profesionalnim boksačima. Ipak, zasad nema potvrde da su pregovori počeli niti da je meč dogovoren. Hrgović ima i druge moguće opcije, uključujući obaveznog IBF-ova izazivača Franka Sancheza te potencijalne borbe za ujedinjenje pojaseva.