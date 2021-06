Hrvatski rukometni savez u Poreču je održao sjednicu Upravnog odbora te na njemu donio brojne odluke, među kojima je najbitnija ona o promjenu sistema natjecanja u hrvatskom prvenstvu, što smo ranije i najavljivali.

Prema novom sistemu Premijer liga imala bi 16 klubova, no ona bi bila podijeljena u dvije skupine koje ne bi zajedno igrale većim dijelom sezone.

Skupine bi se sastojale od po osam klubova, a u jednoj bi se nalazili: prvi, treći, peti, sedmi, deveti i 11. klub iz prošle sezone prvenstva te prvoplasirani klub iz 1. HRL Sjever i drugoplasirani klub iz 1. HRL Jug. U drugoj skupini nalazili bi se drugi, četvrti, šesti, osmi, deseti i 12. klub iz prošle sezone te prvoplasirani klub iz HRL Jug i drugoplasirani klub iz 1. HRL sjever.

Igralo bi se 14 kola, a nakon toga iz tablice bi se formirao drugi krug natjecanja.

Tri prvoplasirana iz svake skupine igrali bi u Ligi za prvaka gdje se ne bi prenosili dotada osvojeni bodovi, dok bi klubovi koji su se u prvom dijelu plasirali od četvrtog do osmog mjesta igrali ligu za plasman gdje bi se bodovi prenosili, a utakmice bi se igrale samo s onim klubovima iz suprotnih skupina.

No to nije sve! Nakon odigravanja cijele Lige za prvaka, prvoplasirana i drugoplasirana momčad igrale bi jedna protiv druge. Prenosili bi bodove koje su u međusobnim okršajima osvojile u Ligi za prvaka i igrale bi međusobne utakmice sve dok prva momčad ne stigne dok šest bodova, a u slučaju da nakon ukupno šest utakmica (dvije u Ligi za prvaka i eventualne četiri u tom završnom razigravanju) nitko ne stigne do šest bodova, na kraju te šeste utakmice izvode se sedmerci do konačnog pobjednika.

