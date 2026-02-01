Obavijesti

PROSLAVA OTKAZANA

HRS otkrio kako će se odužiti svima koji su zvali na doček: 'Jedina želja bila je Thompson'

HRS otkrio kako će se odužiti svima koji su zvali na doček: 'Jedina želja bila je Thompson'
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Doček rukometaša otkazan jer Grad Zagreb nije dozvolio Thompsonov nastup. HRS i gradovi diljem Hrvatske nude alternativu, a iz saveza kažu kako će zauzvrat zaigrati u tim gradovima

Nekoliko sati nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Herningu, kaos oko organizacije dočeka u Zagrebu. Hrvatski rukometni savez u nedjelju navečer objavio je da dočeka na Trgu bana Jelačića neće biti nakon što Grad Zagreb nije prihvatio zahtjev igrača da na pozornici nastupi Marko Perković Thompson.

Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji
HRS: Igrači žele Thompsona

U službenom priopćenju HRS-a navodi se da je jedina želja igrača, stožera i Saveza bila da Thompson pjeva na dočeku. Budući da Grad Zagreb to nije prihvatio, Savez je odlučio da se svečani doček otkazuje. Iz HRS-a poručuju da su zahvalni svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, ali smatraju da bi se proslava trebala održati u glavnom gradu, kao i uvijek do sada. Reprezentacija će u Zagreb sletjeti oko 3 sata ujutro, a u ponedjeljak u podne primit će ih predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti. Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj. Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije", poručili su iz HRS-a.

Grad Zagreb: Thompson ne može nastupati

Grad Zagreb bio je izričito protiv Thompsonova nastupa. Grad je navodno bio spreman dopustiti da dogovoreni izvođači izvedu jednu njegovu pjesmu, ali ne i da pjevač osobno nastupi. Igrači su, međutim, preko HRS-a inzistirali upravo na njegovu dolasku. Kako nijedna strana nije popustila, organizacija je stala.

Kamioni s opremom za pozornicu, koji su već počeli iskrcavati opremu kraj Manduševca, povučeni s Trga. Tehničari su dobili nalog da vrate svu opremu jer dočeka neće biti.

Zagreb: Oprema za sastavljanje pozornice za doček rukometaša vraćena u kamione Zagreb: Oprema za sastavljanje pozornice za doček rukometaša vraćena u kamione Zagreb: Oprema za sastavljanje pozornice za doček rukometaša vraćena u kamione
5
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

"Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu", objavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i dodao:

"Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu."

Izvori iz glazbenih krugova za 24sata tvrde da su izvođači koje je Grad najavio, Zaprešić boysi i Hrvatske ruže, bili iznenađeni špekulacijama. Grad je s njima razgovarao još prije polufinala, no nakon toga nitko im se više nije javljao. Dok su se Zagreb i HRS prepirali, drugi gradovi širom Hrvatske poslali su otvorene pozive rukometašima.

OGLASILI SE SLUŽBENO OTKAZAN DOČEK! Igrači htjeli da pjeva Thompson, Grad je odbio
OTKAZAN DOČEK! Igrači htjeli da pjeva Thompson, Grad je odbio

Vukovar, Zadar, Split zvali rukometaše

Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić objavio je: "Dragi rukometaši, dobro došli ste u Vukovar. Spremni smo za doček, za Thompsona, ma koga god poželite. Pokazat ćemo svima kako se dočekuju šampioni."

Zadarski župan Josip Bilaver poručio je da su rukometaši dobrodošli u Zadarsku županiju, naglasivši da se u pripremi dočeka mora uvažiti želja igrača.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odmah je ponudio Rivu: "Sportaši koji donose toliko radosti imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti".

Igrači su se videopozivom čuli s Thompsonom iz svlačionice. Njegov menadžment poručuje da će se rado odazvati ako stigne službeni poziv HRS-a. Podsjetili su da je prošle godine nastupio bez honorara i da bi mu bilo drago ponovno ispuniti želju reprezentativcima.

Grad Zagreb ranije je najavio program sa Zaprešić boysima i Hrvatskim ružama, uz poziv građanima da dođu na Trg u ponedjeljak u 16 sati. No naknadno su iz HRS-a sve otkazali.

