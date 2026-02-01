HRS otkrio kako će se odužiti svima koji su zvali na doček: 'Jedina želja bila je Thompson'

Nekoliko sati nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Herningu, kaos oko organizacije dočeka u Zagrebu. Hrvatski rukometni savez u nedjelju navečer objavio je da dočeka na Trgu bana Jelačića neće biti nakon što Grad Zagreb nije prihvatio zahtjev igrača da na pozornici nastupi Marko Perković Thompson.

HRS: Igrači žele Thompsona

U službenom priopćenju HRS-a navodi se da je jedina želja igrača, stožera i Saveza bila da Thompson pjeva na dočeku. Budući da Grad Zagreb to nije prihvatio, Savez je odlučio da se svečani doček otkazuje. Iz HRS-a poručuju da su zahvalni svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, ali smatraju da bi se proslava trebala održati u glavnom gradu, kao i uvijek do sada. Reprezentacija će u Zagreb sletjeti oko 3 sata ujutro, a u ponedjeljak u podne primit će ih predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti. Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj. Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije", poručili su iz HRS-a.

Grad Zagreb: Thompson ne može nastupati

Grad Zagreb bio je izričito protiv Thompsonova nastupa. Grad je navodno bio spreman dopustiti da dogovoreni izvođači izvedu jednu njegovu pjesmu, ali ne i da pjevač osobno nastupi. Igrači su, međutim, preko HRS-a inzistirali upravo na njegovu dolasku. Kako nijedna strana nije popustila, organizacija je stala.

Kamioni s opremom za pozornicu, koji su već počeli iskrcavati opremu kraj Manduševca, povučeni s Trga. Tehničari su dobili nalog da vrate svu opremu jer dočeka neće biti.

"Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu", objavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i dodao:

"Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu."

Izvori iz glazbenih krugova za 24sata tvrde da su izvođači koje je Grad najavio, Zaprešić boysi i Hrvatske ruže, bili iznenađeni špekulacijama. Grad je s njima razgovarao još prije polufinala, no nakon toga nitko im se više nije javljao. Dok su se Zagreb i HRS prepirali, drugi gradovi širom Hrvatske poslali su otvorene pozive rukometašima.

Vukovar, Zadar, Split zvali rukometaše

Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić objavio je: "Dragi rukometaši, dobro došli ste u Vukovar. Spremni smo za doček, za Thompsona, ma koga god poželite. Pokazat ćemo svima kako se dočekuju šampioni."

Zadarski župan Josip Bilaver poručio je da su rukometaši dobrodošli u Zadarsku županiju, naglasivši da se u pripremi dočeka mora uvažiti želja igrača.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odmah je ponudio Rivu: "Sportaši koji donose toliko radosti imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti".

Igrači su se videopozivom čuli s Thompsonom iz svlačionice. Njegov menadžment poručuje da će se rado odazvati ako stigne službeni poziv HRS-a. Podsjetili su da je prošle godine nastupio bez honorara i da bi mu bilo drago ponovno ispuniti želju reprezentativcima.

Grad Zagreb ranije je najavio program sa Zaprešić boysima i Hrvatskim ružama, uz poziv građanima da dođu na Trg u ponedjeljak u 16 sati. No naknadno su iz HRS-a sve otkazali.