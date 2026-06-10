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TREBA IM RJEŠENJE

HRT u problemu? 'Jedan susret nas izluđuje! Možda nemamo izjave Hrvatske, a Fifa šuti...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
HRT u problemu? 'Jedan susret nas izluđuje! Možda nemamo izjave Hrvatske, a Fifa šuti...'
Zagreb: Izvlačenje parova za 52. Kutiju šibica | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

HRT muči jedna utakmica na SP-u: Kolumbija - Portugal kreće pola sata nakon Hrvatske, pa urednik Matko Šapit traži rješenje za izjave nakon utakmice

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Ovo Svjetsko prvenstvo povijesno je po mnogo čemu. Najveći novitet je 48 reprezentacija te će se ukupno odigrati 104 utakmice. Zahtjevan je to zadatak za televizijske kuće, a određenih upitnika oko glave ima i HRT. Ipak, najveće brige nisu oko smještaja i putovanja, pa ni opreme. U podcastu Ofenziva gostovao je urednik sporta na HRT-u, Marko Šapit, te je objasnio da postoji jedna utakmica koja im zadaje velike glavobolje.

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Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA Alexandria: Doček hrvatske nogometne reprezetacije ispred hotela AKA
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Izluđuje me utakmica Kolumbija - Portugal od ždrijeba. To je jedini slučaj na cijelom prvenstvu gdje utakmica počinje pola sata nakon neke druge utakmice, i to baš nakon Hrvatska - Gana. Na pitanje što da radim ako nemam izjave Hrvatske, jer to je ekstrem, Ili smo prošli dalje pa je ludilo, ili nismo pa je frka, a postoji realna mogućnost da nemam izjave, nikada nisam dobio od Fife rješenje - rekao je Šapit pa dodao:

- Vjerojatno je rješenje split-screen, jedna kućica utakmica, jedna izjave. Nećemo ništa propustiti, ali vrlo mi je zanimljivo da na najlogičnije pitanje oni nemaju odgovor. Ja sam im dao neko rješenje, oni nisu bili sretni, a kada sam ih pitao da daju prijedlog, oni ga nemaju.

Objasnio je i kako HRT ima jako puno sportskog programa te da s mnogim javnim servisima nije tako.

- 'HRT ima ulogu da njeguje bazične sportove. Više nije realno da televizije poput HRT-a imaju sve što mi imamo. Znam da bi ljudi htjeli više, i mi bismo sami, ali pitanje je koliko je to realno. Imamo Ligu prvaka, imamo iduća dva Europska prvenstva, imamo i iduće Svjetsko prvenstvo - rekao je.

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