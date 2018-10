Hrvat iz Trnave: Nitko od nas ne bi bio pojačanje za Dinamo

U Maksimiru i dalje vlada maksimalna mobilizacija, sve misli svih klupskih struktura okrenute su četvrtku i europskom gostovanju modrih u Slovačkoj (18.55 sati).

Dinamo ima veliku prigodu, hrvatski prvak stigao bi pobjedom kod Trnave nadomak šesnaestine finala Europske lige. I dugo očekivanog sna - europskog proljeća. No, treba ići korak po korak, sada je na rasporedu Spartak Trnava...

Slovački prvak ove sezone ne briljira (daleko od toga), momčad Radoslava Latala nalazi se na devetoj poziciji prvenstvene ljestvice (od 12 klubova) sa samo 14 osvojenih bodova u 12 kola. Ipak, Spartak se diže, iza njih su tri uzastopne pobjede. A boje slovačke momčadi brani i hrvatski napadač Filip Dangubić koji je spreman za dvoboj s Dinamom...

Teren nije problem, prazne tribine jesu

- Travnjak neće biti problem, on je sada u dobrom, puno boljem stanju nego početkom sezone. Sada smo igrali protiv Senice, moglo se normalno igrati, nije bilo nikakvih problema. OK, travnjak možda nije savršen kakav je bio kada sam došao u Slovačku, ali siguran sam kako igrači Dinama na njega neće imati primjedbe - rekao je u razgovoru za Goal napadač Spartak Trnave Filip Dangubić pa nastavio:



- Prazne tribine? E, to će biti naš veliki hendikep. Mi smo naučeni na ovdašnju atmosferu, navijači su naš 12. igrač na domaćim utakmicama. Opet, nećemo baš biti izgubljeni, i prvu europsku utakmicu ove sezone protiv Zrinjskog smo doma igrali pred praznim tribinama. Nikome nije ugodno igrati u takvoj atmosferi, imate osjećaj kao da se radi o prijateljskoj utakmici, vidjet ćemo tko će se bolje snaći u takvim uvjetima.



Vi dobro poznajete Dinamo, tko su najopasniji igrači hrvatskog prvaka?

- Ma za mene su to njihovi ofenzivci, tu stvarno prijeti opasnost sa svih strana. I teško je tu izabrati samo jedno ime, Nenad Bjelica dosta i rotira momčad, a svi igrači redovito daju svoj doprinos u pobjedama Dinama. Kako na domaćoj sceni, tako i u europskim utakmicama. Osobno, Dinamo me nije iznenadio pobjedama protiv Fenerbahčea i Anderlechta, gledao sam ih dosta, baš su prava momčad.

Igrao sam s Leovcem, Leškovićem...

Nenad Bjelica ima velikih problema sa zadnjom linijom, u Slovačkoj na raspolaganju neće imati Leovca, Dilavera i Theophilea, čak tri standardna braniča...

- Svjesni smo toga, ali Dinamo ima veliku širinu, igrače koji ih bez problema lakoćom mogu zamijeniti. Uostalom, pa to su dokazali protiv Fenerbahčea i Anderlechta gdje je Rrahmani također bio na lijevom boku.



Vi ste nogometno odrasli u Rijeci, jeste li na Rujevici igrali zajedno s Leovcem, Leškovićem ili Gavranovićem?

- Najviše sam vremena proveo s Leovcem, zajedno smo bili u Rijeci nekih pola godine. Jedno vrijeme sam trenirao i s Leškovićem, osjetio ga kakav je na treninzima. Ali, teško mi je sada odati neke njegove tajne, nemam ih niti za svoje suigrače. Kod napadača je sve stvar instinkta, kako ćete reagirati u određenoj situaciji. Gavranovića sam upoznao, puno ga puta gledao u dresu Rijeke, ali s njim nisam zajedno igrao ili trenirao.

Plavi su favoriti

U Maksimiru vjeruju kako sa četiri boda iz dvije utakmice sa Spartakom mogu osigurati plasman u europsko proljeće...

- Haha, tako ispada, ali sigurno da se mi time nećemo pomiriti. Gledajte, Dinamo je sigurno veliki favorit u obje utakmice, oni su taj status zaslužili svojim dosadašnjim utakmicama u Europi, no i mi imamo neke svoje ambicije. I mi vjerujemo kako možemo iznenaditi modre, pa u Slovačkoj je već pao i Anderlecht. Uvijek je nezahvalno prognozirati takve stvari, radije pričekajmo četvrtak.



Vjerujete li da u Trnavi danas ima igrača koji bi mogli osnažiti ovakav Dinamo?

- Teško pitanje, čak bih rekao da nema. Ne mogu ovdje izdvojiti nikoga tko bi odmah bio pojačanje za Dinamo, mi smo ipak puno drugačija momčad. Naš glavni adut je kolektiv, puno se na travnjaku uzdamo jedni u druge, nismo samo skup individualaca. A to je u nogometu nekada i puno bitnije - završio je Dangubić.