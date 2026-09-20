Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIJA I ASISTIRA

Hrvat je hit u Belgiji: Jedan je od najboljih u vodećem Unionu

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Hrvat je hit u Belgiji: Jedan je od najboljih u vodećem Unionu
Foto: Eva Korinkova
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U posljednjih šest utakmica zabio je tri gola i tome dodao još četiri asistencije te jedan od važnih igrača momčadi koja drži 1. mjesto Lige

Admiral

Hrvatski nogometaš Mateo Biondić (23) nastavlja trpati u dresu Union Saint-Gilloisea. Bio je strijelac u gostujućoj pobjedi (2-0) svoje momčadi  protiv Royal Antwerpa u 7. kolu belgijskog prvenstva, čime je potvrdio sjajnu formu u posljednje vrijeme. U posljednjih šest utakmica zabio je tri gola i tome dodao još četiri asistencije te jedan od važnih igrača momčadi koja drži 1. mjesto Lige sa šest pobjeda i jednim remijem. Uz to njegova momčad sjajno je startala u Europskoj ligi gdje je s 3-0 deklasirala Viktoriju Plzen. 

Inače, put ovog 23-godišnjaka do belgijskog prvoligaša bio je prilično neuobičajen. Rođen je u Njemačkoj, gdje je kao mladi igrač prošao akademije Hannovera, Schalkea i Paderborna, dok je seniorsku karijeru gradio u nižim rangovima njemačkog nogometa. Nastupao je za SC Verl i Eintracht Trier, gdje je postupno počeo privlačiti pažnju svojim realizatorskim sposobnostima.

U jednom razdoblju karijere igrao je čak četvrtu njemačku ligu, a uz nogomet je radio i u restoranu, pokušavajući istodobno ostvariti svoje sportske ambicije. Ipak, dobre predstave u nižim ligama otvorile su mu vrata prema većoj sceni. Njegove igre zapazio je Union Saint-Gilloise, klub koji se posljednjih godina etablirao kao jedan od zanimljivijih i konkurentnijih sastava belgijskog nogometa.

UEFA Europa League - Viktoria Plzen v Union Saint-Gilloise
Foto: Eva Korinkova

U Union Saint-Gilloise stigao je u siječnju 2026. godine iz Eintrachta Triera, uz odštetu od 220.000 eura. Vrlo brzo počeo je dobivati povjerenje trenera. U prošloj sezoni postigao je četiri pogotka i dodao dvije asistencije u 17 nastupa u svim natjecanjima, dok je ove sezone već stigao do tri gola i četiri asistencije u samo sedam utakmica.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani
PRED TELEVIZIJSKIM KAMERAMA

VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani

Šok na TV-u! Niko Kovač usred intervjua saznao da mu je preminuo bivši suradnik Peter Hermann, a gledatelji smatraju da mu to nije trebalo biti rečeno pred televizijskim kamerama
FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci
BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Evo što radi prva dama Hajduk TV-a pred derbi u Rijeci

Ovog vikenda u osmom kolu HNL-a na rasporedu je Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka, a voditeljica Hajduk TV-a pred okršaj na riječkoj Rujevici podijelila je fotografiju s Poljuda
Sevilla - Barcelona 1-3: Sjajni Katalonci stopostotni. Livaković debitirao, hat-trick Raphinhe
SEDMA POBJEDA ZAREDOM

Sevilla - Barcelona 1-3: Sjajni Katalonci stopostotni. Livaković debitirao, hat-trick Raphinhe

SEVILLA - BARCELONA 1-3 Nezaustavljiva Barcelona došla je do sedme pobjede u nizu u La Ligi na pogon Raphinhe koji je zabio hat-trick. Dominik Livaković debitirao je na golu Katalonaca i primio gol u 19. minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026