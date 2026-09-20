Hrvat je hit u Belgiji: Jedan je od najboljih u vodećem Unionu

Hrvatski nogometaš Mateo Biondić (23) nastavlja trpati u dresu Union Saint-Gilloisea. Bio je strijelac u gostujućoj pobjedi (2-0) svoje momčadi protiv Royal Antwerpa u 7. kolu belgijskog prvenstva, čime je potvrdio sjajnu formu u posljednje vrijeme. U posljednjih šest utakmica zabio je tri gola i tome dodao još četiri asistencije te jedan od važnih igrača momčadi koja drži 1. mjesto Lige sa šest pobjeda i jednim remijem. Uz to njegova momčad sjajno je startala u Europskoj ligi gdje je s 3-0 deklasirala Viktoriju Plzen.

Inače, put ovog 23-godišnjaka do belgijskog prvoligaša bio je prilično neuobičajen. Rođen je u Njemačkoj, gdje je kao mladi igrač prošao akademije Hannovera, Schalkea i Paderborna, dok je seniorsku karijeru gradio u nižim rangovima njemačkog nogometa. Nastupao je za SC Verl i Eintracht Trier, gdje je postupno počeo privlačiti pažnju svojim realizatorskim sposobnostima.

U jednom razdoblju karijere igrao je čak četvrtu njemačku ligu, a uz nogomet je radio i u restoranu, pokušavajući istodobno ostvariti svoje sportske ambicije. Ipak, dobre predstave u nižim ligama otvorile su mu vrata prema većoj sceni. Njegove igre zapazio je Union Saint-Gilloise, klub koji se posljednjih godina etablirao kao jedan od zanimljivijih i konkurentnijih sastava belgijskog nogometa.

Foto: Eva Korinkova

U Union Saint-Gilloise stigao je u siječnju 2026. godine iz Eintrachta Triera, uz odštetu od 220.000 eura. Vrlo brzo počeo je dobivati povjerenje trenera. U prošloj sezoni postigao je četiri pogotka i dodao dvije asistencije u 17 nastupa u svim natjecanjima, dok je ove sezone već stigao do tri gola i četiri asistencije u samo sedam utakmica.

