Hrvat je igrao s novim igračem Hajduka: 'Splićani, dobili ste u njemu sjajno pojačanje...'

Robert Graf stvara novi Hajduk. Doveo je šestoricu igrača, a očekuje se da će ih još nekoliko sletjeti na Poljud. Mnogo je nepoznanica oko rekonstruirane momčadi Gonzala Garcije, većina igrača nepoznata je hrvatskoj javnosti, a što mogu očekivati od pojačanja, navijači su djelomično imali priliku vidjeti u pobjedi protiv ukrajinskog LNZ Čerkasija (1-0) na pripremama u Sloveniji. Mathieu Acapandie (21) i Alec Van Hoorenbeeck (27) igrali su u prvom poluvremenu, navijače se posebno dojmio belgijski stoper, koji se pokazao vrlo sigurnim i vještim s loptom u nogama.