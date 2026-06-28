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Foto: HNK Hajduk
TREĆI BELGIJAC U HAJDUKU PLUS+

Hrvat je igrao s novim igračem Hajduka: 'Splićani, dobili ste u njemu sjajno pojačanje...'

Piše Zdravko Barišić,

Hrvatski napadač Luka Kulenović igrao je u nizozemskom Heraclesu s igračem Hajduka Van Hoorenbeeckom: 'Ogroman je radnik, vjerujem da će se sjajno uklopiti u svlačionicu'

Robert Graf stvara novi Hajduk. Doveo je šestoricu igrača, a očekuje se da će ih još nekoliko sletjeti na Poljud. Mnogo je nepoznanica oko rekonstruirane momčadi Gonzala Garcije, većina igrača nepoznata je hrvatskoj javnosti, a što mogu očekivati od pojačanja, navijači su djelomično imali priliku vidjeti u pobjedi protiv ukrajinskog LNZ Čerkasija (1-0) na pripremama u Sloveniji. Mathieu Acapandie (21) i Alec Van Hoorenbeeck (27) igrali su u prvom poluvremenu, navijače se posebno dojmio belgijski stoper, koji se pokazao vrlo sigurnim i vještim s loptom u nogama.

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